So soll das Radeln sicherer werden Freitals Stadträte sind für Veränderungen an der Dresdner Straße. Eine Fraktion hat einen konkreten Vorschlag.

Auf großen Teilen der Dresdner Straße fehlt ein Radweg. Die im vergangenen Jahr geschaffenen Einbuchtungen am Straßenrand machen es für die Radler nicht gerade einfacher. © Andreas Weihs

Wie kann das Radfahren auf der Dresdner Straße sicherer gemacht werden? Nachdem sich die Arbeitsgemeinschaft (AG) Radverkehr mit einem Appell an die Stadträte gewandt hat, melden sich diese nun zu Wort. Wie eine Umfrage der Sächsischen Zeitung unter den Fraktionen ergibt, sehen nach wie vor alle die Notwendigkeit, an der Dresdner Straße etwas zu tun. Dafür, wie Radfahrer künftig sicherer auf Freitals Hauptverkehrsstraße unterwegs sein können, gibt es aber unterschiedliche Vorschläge. „Die CDU-Stadtratsfraktion sieht nach wie vor Handlungsbedarf in Bezug auf die Radwegsituation in Freital, und das nicht nur an der Dresdner Straße“, sagt der stellvertretende Fraktionschef, Martin Rülke. „Es gibt einige unübersichtliche Stellen und Engpässe, an denen aus unserer Sicht ein erhöhtes Unfallrisiko besteht.“ Beispiele seien die Fahrbahnverengung am Neumarkt oder der Kurvenbereich in Höhe der Wilsdruffer Straße. AfD-Fraktionschef Norbert Mayer meint: „Es gibt seit Langem bekannte Gefahrenstellen, an denen die Stadtverwaltung nicht arbeitet, wie am Ortseingang aus Richtung Dresden oder die Stelle am Goldenen Löwen.“

Die Chancen dafür, dass auf der Dresdner Straße ein durchgängiger Radweg markiert werden kann, halten aber alle Fraktion für gering. Im Frühjahr hatte die Stadt eine Studie präsentiert, bei der ein Radstreifen in Potschappel simuliert wurde. Das Problem ist, dass die Dresdner Straße dort sehr schmal ist. Für einen durchgängigen Radstreifen und Autospuren ist nicht ausreichend Platz.

„Das können wir zum Teil nachvollziehen“, sagt Rülke. Er kritisiert aber, dass mit dem Einbau von Pflanzinseln an der Dresdner Straße in Potschappel im vergangenen Jahr neue Nadelöhre für Radfahrer entstanden sind. Auch AfD-Chef Mayer kritisiert die Einbuchtungen. „Radverkehrssicherheit wurde dabei bewusst nicht betrachtet. Im Gegenteil, durch die scharfkantigen und -winkligen neuen Borde an den Grüninseln wurde eine Vielzahl neuer höchst gefährlicher Stellen geschaffen.“ Dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Klaus Wolframm sind vor allem die Pflanzinseln in der Mitte der Straße, wie zum Beispiel am Technologiezentrum, ein Dorn im Auge. „Der Fehler ist vor zig Jahren gemacht worden.“ Deswegen sei eine Lösung für Radfahrer auf der Dresdner Straße nun sehr schwer.

Michael Richter von den Linken sieht die Pflanzinseln hingegen positiv. „Durch die derzeitige Gestaltung in Potschappel ist schon ein großer Schritt in Richtung Sicherheit für Radfahrer gemacht worden.“ Der Pkw-Verkehr auf der Dresdner Straße müsse entschleunigt werden. Dafür sei die Fertigstellung der Umgehungsstraße wichtig, wofür es aber Fördermittel brauche.

„Baubürgermeister fehlt der Wille“

SPD-Mann Wolframm schlägt nun vor, dass zumindest in den Bereichen, wo genügend Platz ist, ein Radstreifen markiert wird. Für die übrigen Stellen müsse man individuelle Lösungen finden. Stadträte, Stadtverwaltung und Rad AG sollten sich zusammensetzen. Ähnlich sieht es Chris Meyer, Fraktionschef der Bürger für Freital: „Die derzeitig gefühlten Fronten müssen durch eine sachliche Diskussion gelockert werden, wenn wir Kompromisse finden wollen.“ Die gemeinsam gefundenen Schwachstellen müssten priorisiert werden und wenn möglich sinnvoll entschärft werden.“ Eine Lösung des Problems sieht er vor allem in mehr gegenseitiger Rücksichtnahme. Dies könne zum Beispiel mit Hinweisschildern oder Straßenbeschriftungen verstärkt werden. Die Wahrnehmung der Radfahrer müsse zum Beispiel durch Westen, Kleidung, Beleuchtung verbessert werden.

Norbert Mayer von der AfD findet, dass abschnittsweise nach verträglichen Lösungen gesucht werden müsse, gemeinsam mit den Bürgern. CDU-Vize Martin Rülke macht einen konkreten Vorschlag: „Als alternative Möglichkeiten kämen aus unserer Sicht sogenannte Bedarfsstreifen oder an engen Stellen auch die Führung des Radweges auf dem Bürgersteig in Betracht.“ Dies sei zwar nicht die optimale Lösung und es müssten Bordsteine abgesenkt oder Markierungsarbeiten durchgeführt werden. „Die Verkehrssicherheit könnte hierdurch aber erhöht werden.“ An wichtigen Kreuzungen könne man Verbindungen zum Weißeritztalradweg schaffen. Michael Richter von den Linken sieht vor allem den Ausbau des Weißeritztalradweges als Lösung für das Problem Dresdner Straße.

Einige Stadträte fordern, dass die Stadt nun schnell tätig wird. Mayer von der AfD sieht die Schuld dafür, dass es bislang keinen sicheren Radweg an der Dresdner gibt, beim Baubürgermeister Jörg-Peter Schautz. „Wie auch die AG Rad müssen wir feststellen, dass dem Baubürgermeister sichtlich der Wille fehlt, im Aufgabenbereich sicherer Radverkehr seinen Pflichten nachzukommen“, sagt er. „Er beschäftigt sich bekanntermaßen und mit großem Aufwand mit Träumereien, wie weitere Millionen Steuergeld in der Giftruine Lederfabrik versenkt werden können.“ Es sei daher dringend erforderlich, dass Oberbürgermeister Uwe Rumberg diesen Aufgabenbereich in Hände legt, die an sicheren Lösungen wirklich interessiert sind.“

Martin Rülke von der CDU hat die Hoffnung, dass die Stadt bald das zum Jahresende versprochene Radverkehrskonzept vorlegt. „Wir hoffen, dass nach der Bürgeranfrage der AG noch mal Schwung in die Sache kommt“, sagt er. Die Fraktion wolle auch künftig mit den Verantwortlichen der AG in dieser Sache zusammenarbeiten. „Dass unser bisheriger Fraktionsvorsitzender Peter Pfitzenreiter, der an vielen Sitzungen der AG Radverkehr teilgenommen hat, nun das Amt des Ersten Bürgermeisters innehat, ist für das Anliegen der Radfahrer sicher kein Nachteil.“

Die Fraktion der Freien Wähler war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

zur Startseite