So soll das Bürgerfest am Montag laufen Chöre, Bands und Debatten: Der Name „Dresden zeig Dich“ ist Programm.

Am Montag fordert Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP): „Dresden zeig Dich“. So sein Aufruf zum Bürgerfest, in dem er auch Pegida nach den Pöbeleien am und vor dem 3. Oktober scharf kritisiert hat. Ursprünglich wollte das asylfeindliche Bündnis an diesem Tag seinen zweiten Jahrestag feiern, musste aber aufgrund der Vielzahl der Gegenveranstaltungen die Versammlung auf den Sonntag vorziehen. Die wichtigsten Infos vor dem Fest:

Warum möglichst viele Dresdner zum Bürgerfest kommen sollten

Das versucht Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke), die für die Planung zuständig ist, auf den Punkt zu bringen: „Viele Menschen engagieren sich bereits seit Jahren in dieser Sache. Jetzt geht es darum, auch die zu überzeugen, die sich bislang zurückgehalten haben, denen aber Demokratie, Toleranz und eine liberale vielfältige Gesellschaft wichtig sind. Wir haben uns daher bewusst für ein Fest entschieden. Denn das bietet die Chance, miteinander ins Gespräch zu kommen und vielleicht unerwartete Übereinstimmungen festzustellen.“

Das Programm: Musik, Diskussionen und Reden

Los geht es am Montag auf dem Neumarkt um 17.05 Uhr mit einem ökumenischen Friedensgebet. Zwischendurch sprechen OB Hilbert, Frank Richter und einige andere. Dazwischen gibt es immer wieder Musikeinlagen der Dresdner Chöre und es spielen Bands wie „Fineripps“ und „The Chris Molina Trio“. Dazu kann im Kulturhauptstadtcontainer diskutiert werden und die Bürgermeister stehen ebenfalls für Gesprächsrunden zur Verfügung.

Die Sicherheit: Die Polizei kommt mit einem Großaufgebot.

Zusätzlich zu den sächsischen Polizisten werden Beamte aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Thüringen und der Bundespolizei eingesetzt, teilte die Polizei mit. Es wird mit vielen Tausend Menschen in der Stadt gerechnet, weil neben dem Bürgerfest auch noch zehn weitere Versammlungen gegen Pegida angemeldet sind. Auch wenn mit Störungen von Pegida gerechnet werden müsse, begebe sich keiner in Gefahr, der zum Bürgerfest geht.

Sperrungen und Einschränkungen: In der Innenstadt wird es eng.

Etwa 40 Polizeibeamte sind für die Regulierung des Verkehrs eingesetzt. Notwendige Sperrungen auf den Demonstrationsstrecken sollen so kurz wie möglich gehalten werden. Am Montag gibt es Demos, die aus der Neustadt, der Friedrichstadt und der Südvorstadt ins Zentrum führen. „Alle Verkehrsteilnehmer sollten etwas mehr Zeit einplanen“, so Ordnungsamtsleiter Ralf Lübs. Die Parkplätze an der Schießgasse und am Ferdinandplatz werden von der Polizei benötigt und sind gesperrt.

Bus und Bahn: DVB als Alternative

„Wir bringen alle hin und zurück“, so der Sprecher der Verkehrsbetriebe Falk Lösch. „Wenn wir fahren dürfen.“ Die DVB halten mindesten zwei Bahnen und einen Bus zusätzlich bereit, wenn diese benötigt werden und setzen mehr Personal ein.

zur Startseite