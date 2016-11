So sieht es in der Altmarktgalerie wirklich aus Ein in falschem Zusammenhang in Umlauf gebrachtes Video aus einem Einkaufszentrum in Kairo erhitzt die Dresdner Gemüter im Internet. Dabei hätte der Fake jedem ganz leicht auffallen können.

Screenshot aus einem kurzen Clip, der zeigt, wie es in der Altmarktgalerie wirklich aussieht. © szo

Auf rechten Seiten verbreitete sich am Dienstag ein Video, das zeigen sollte, wie Muslime angeblich in der Altmarktgalerie in Dresden einen Weihnachtsbaum „plündern“. Dass es sich dabei um eine lupenreinen Falschmeldung handelte, war schnell klar (so berichtete sz-online).

Das Video entstand in der „Mall of Arabia“ im rund 2 750 Kilometer entfernten Kairo. So ist es auf Youtube seit dem 4. Januar 2016 zu sehen:

Das offensichtlich mit Absicht falsch in Umlauf gebrachte Bildmaterial wurde vielfach geteilt. Auch auf der SZ-Facebookseite war es von einem Leser als Kommentar unter der Meldung über eine kurzzeitige Evakuierung der Altmarktgalerie gepostet worden. Dieser fühlte sich mindestens „fremd im eigenen Land“. Dabei fallen beim Betrachten des Clips zwei Dinge auf. Erstens: In dem Dresdner Einkaufszentrum steht kein solcher Weihnachtsbaum. Zweitens: Es sieht dort auch ganz anders aus, wie dieses am Dienstagabend entstandene Kurzfilmchen zeigt.

Auch wer die Altmarktgalerie nicht kennt, das Video mitsamt der verfälschten Aussage aber dennoch teilte, hätte dessen Glaubhaftigkeit mit einer simplen Bildersuche auf Google überprüfen können. So viel Sorgfalt wird man vor lauter Sorgen wohl noch erwarten dürfen.

Mit dem Thema befassten sich jüngst auch die Macher des schwedischen Portals Viralgranskaren, was übersetzt so viel heißt wie "Viralhitüberprüfer". In einem Video erklären sie innerhalb von 94 Sekunden, wie es zu solchen Fake-Phänomenen kommt - und was jeder selbst dagegen tun kann. (szo)

