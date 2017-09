So sieht es auf dem Arbeitsmarkt aus

Trotzdem hält der Landkreis beim Einkommen nicht die rote Laterne. Von den rund 400 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland haben die Menschen im Erzgebirge mit 23655 Euro am wenigsten verdient. Der Kreis Görlitz liegt auf dem 17. Platz – von hinten. Am anderen Ende steht das kreisfreie Wolfsburg. Dort erhalten Beschäftigte vor allem dank VW 51463 Euro.

Von der Wende bis Anfang der 2000er Jahre ist die Zahl der Jobs im Landkreis permanent gesunken. Die Talsohle war 2006 mit knapp 75000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erreicht. Seitdem geht es aufwärts. Allein seit der letzten Bundestagswahl sind 2700 neue Arbeitsplätze entstanden – allerdings fast die Hälfte als Teilzeitjobs. „Auch in anderen Regionen ist die Zahl der Teilzeitbeschäftigten stärker gestiegen als die der Vollzeitbeschäftigten“, erklärt Corina Franke von der Agentur für Arbeit Bautzen. Deutschlandweit arbeiten mehr Frauen als Männer in Teilzeit. Frauen entscheiden sich ihren Angaben zufolge vor allem wegen der Betreuung von Kindern oder anderer persönlicher und familiärer Verpflichtungen dafür. Das Erwerbsverhalten von Männern wird durch die Familie dagegen kaum beeinflusst. „Das Zuverdienermodell, bei dem der Mann Vollzeit und die Frau Teilzeit arbeitet, ist mit 45 Prozent besonders beliebt.“ Die Gewerkschaft Verdi sieht andere Gründe für den Vormarsch der Teilzeit: „Vor allem Frauen werden in Teilzeitjobs gedrängt“, so Frau Kocksch. In vielen frauentypischen Dienstleistungsbereichen würden neue Jobs fast nur noch in Teilzeit ausgeschrieben. Daran soll die neue Regierung etwas ändern.

Die Arbeitslosenquote sinkt – aber das ist kein Selbstläufer

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis ist in den letzten Jahren deutlich gesunken – bei Kurzzeit- und Langzeitarbeitslosen. „Gleichzeitig ist der Arbeitskräftebedarf gestiegen“, so Corina Franke von der Arbeitsagentur. Während die Agentur im Jahresdurchschnitt 2013 871 sozialversicherungspflichtige Jobs anbieten konnte, waren es 2016 1242. „Neben der Konjunktur wirkt sich auch die Demografie aus“, so Frau Franke. „Aktuell ist jeder fünfte Beschäftigte in der Region 55 Jahre und älter. In den nächsten zehn Jahren werden mehr Arbeitnehmer in Rente gehen, als junge nachkommen.“ Deshalb werde es ohne die Zuwanderung von Fachkräften nicht gehen.

Damit die Talfahrt der Arbeitslosenquote anhält, sollte die neue Bundesregierung laut Wilfried Rosenberg vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft unter anderem die Infrastruktur von Straßen über Breitband bis Bus- und Bahnverbindungen in die Metropolregionen ausbauen, die Bürokratie abbauen sowie Forschung und Entwicklung steuerlich fördern, „damit Mittelständler innovativer werden, um die Wertschöpfung in die Region zu holen“.

Joachim Herrmann vom Arbeitslosenverband wünscht sich hingegen das weitere Werben um Neu-Ansiedlungen. Er sagt zudem: Hartz IV diskriminiert Menschen und gehört abgeschafft. Stattdessen könnten die Menschen ein Grundeinkommen bekommen, die sich ehrenamtlich engagieren. Und: Die Regierung soll dafür sorgen, dass die Arbeitsmarkt-Statistik aussagefähiger wird. Herrmann geht davon aus, dass die Quote eigentlich etwa doppelt so hoch ist. Denn alle, die zum Beispiel in Weiterbildungen oder Maßnahmen stecken, tauchen in den Zahlen nicht auf.