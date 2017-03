So sieht die Zukunft des Lausitzer Reviers aus Was bedeutet die neue Strategie des Energiekonzerns Leag für die Bergleute, Kraftwerker und mehr als 3 400 Tagebau-Anwohner?

Cottbus/Region. Die neuen Chefs im Lausitzer Braunkohlerevier haben Wort gehalten. Spätestens bis zum Frühsommer dieses Jahres wollten sie sagen, wie es mit den Tagebauen und Kraftwerken weitergeht. Zuvor wollten die Leag-Chefs und ihre tschechischen Gesellschafter alle Planungen des Vorgänger-Unternehmens Vattenfall auf den Prüfstand stellen. Das ging am Ende schneller als gedacht. Gestern Abend erläuterten Aufsichtsrat und Vorstand der Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG (Leag) in Cottbus vor der Presse ihr neues Revierkonzept für die nächsten 25 bis 30 Jahre. Leag-Vorstandschef Helmar Rendez sprach von einer „weitreichenden Entscheidung“, die „mit all ihren Konsequenzen ausgewogen“ getroffen worden sei.

Das letzte Revierkonzept von Vattenfall stammte aus dem Jahr 2007. Es sah wesentlich mehr Kohleförderung vor, als das gestern von der Leag vorgestellte Papier. Vattenfall selbst hatte sich 2014 entschieden, einen Käufer für seine Tagebaue und Kraftwerke in der Lausitz zu suchen. Daraufhin legte der schwedische Staatskonzern alle Planungen und Vorbereitungen für Umsiedlungen auf Eis.

Die SZ erklärt die Details des neuen Konzepts und die Auswirkungen für die Menschen im Revier.

Wie geht es weiter mit dem Tagebau Nochten?

In dem Tagebau bei Weißwasser wird seit 1973 Braunkohle gefördert. Er ist Hauptlieferant des Kraftwerkes Boxberg, das bei voller Auslastung 2 575 Megawatt Strom liefern kann.

Zurzeit zieht der Tagebau südlich an der Stadt vorbei und bewegt sich auf die Gemeinden Schleife und Trebendorf zu. Gefördert wird aktuell das Abbaugebiet I, in dem noch rund 217 Millionen Tonnen Kohle lagern. Diese Menge reicht etwa bis Mitte der 2020er Jahre. Das Abbaugebiet I endet vor Schleife und Trebendorf. 2006 hatte Vattenfall bei den sächsischen Planungsbehörden die Unterlagen für das Abbaugebiet II eingereicht. In diesem lagern rund 302 Millionen Tonnen Kohle, die ab Mitte der 2020er Jahre gefördert werden sollten. Über diesem Teil des Kohleflözes stehen die Ortschaften Rohne, Mulkwitz und Mühlrose sowie Teile von Schleife. Sie sollten komplett umgesiedelt werden.

2014 erteilte die sächsische Staatsregierung nach einer fast zehnjährigen Planungsphase dem Ansinnen von Vattenfall seine Zustimmung. Wenige Monate später gab Vattenfall seine Kursänderung in Sachen Braunkohle bekannt.

Das neue Konzept der Leag sieht vor, das Abbaugebiet I wie geplant bis zu Ende zu führen. Vom Abbaugebiet II soll nur noch das Sonderfeld Mühlrose in Anspruch genommen werden. Hier lagern rund 145 Millionen Tonnen Kohle. Die restlichen 157 Millionen Tonnen unter dem Abbaugebiet II bleiben im Boden.

Der Abbau der Mühlroser Kohle wird ab Mitte der 2020er Jahre etwa ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen. Danach endet die Kohleförderung im Tagebau Nochten.

Das heißt, dass für diese Förderstätte nur noch die rund 220 Einwohner von Mühlrose umziehen müssen. Die meisten von ihnen wollten dies ohnehin, da ihr Ort wie eine Halbinsel im Tagebaugebiet liegt. In ihren Häusern bleiben können hingegen die etwa 1 500 Einwohner von Rohne, Mulkwitz und dem eigentlich für die Umsiedlung vorgesehenen Teil von Schleife, südlich der Bahnlinie Görlitz–Cottbus.

Wie geht es weiter mit dem Tagebau Reichwalde?

Wie geplant. Die rund 331 Millionen Tonnen Kohle in diesem Tagebau südlich von Weißwasser reichen bis etwa 2045. Über dem Kohleflöz befinden sich keine Siedlungen, aber einige Schießbahnen des Truppenübungsplatzes Oberlausitz. Diese ziehen innerhalb des Truppenübungsplatzes um. Auch ein Teil der Bahnstrecke Görlitz–Cottbus muss dem Tagebau weichen, das Gleis wird ein paar Kilometer nach Osten wandern.

Die Reichwalder Kohle wird vor allem im Kraftwerk Boxberg verstromt – im Mix mit Nochtener Kohle.

Wie geht es weiter mit dem Tagebau Welzow-Süd?

Diese Entscheidung lässt die Leag derzeit noch offen. Sie soll aber bis spätestens 2020 fallen. Bis dahin will das Unternehmen beobachten, wie sich der bevorstehende Ausstieg Deutschlands aus der Kernkraft – dieser geht bis 2022 über die Bühne – auf den Strompreis auswirkt, und wie sich die neue Bundesregierung – Ende September 2017 wird gewählt – zur Braunkohle positioniert. Aus heutiger Sicht sieht die Leag den Aufschluss des Abbaugebietes II von Welzow-Süd als notwendig an. In diesem Gebiet lagern rund 204 Millionen Tonnen Kohle. Dafür müssten etwa 820 Menschen umziehen, die meisten aus der Stadt Welzow und einzelnen Ortsteilen. Die brandenburgische Landesregierung hatte den Aufschluss des Abbaugebietes II im Jahre 2015 genehmigt.

Die etwa 265 Millionen Tonnen Kohle im Abbaugebiet I von Welzow-Süd reichen noch rund zehn Jahre. Der Tagebau ist Hauptlieferant des nahen 1 600-Megawatt-Kraftwerkes Schwarze Pumpe sowie der Brikettfabrik.

Wie geht es weiter mit dem Tagebau Jänschwalde?

In dieser Förderstätte lagern rund 68 Millionen Tonnen Kohle, welche die Leag bis etwa 2023 fördern will. Vattenfall hatte einen nördlichen Anschluss-Tagebau Jänschwalde-Nord vorgesehen, diese Pläne verfolgt die Leag nicht weiter. Das benachbarte 3 000-Megawatt-Kraftwerk Jänschwalde, bislang Hauptabnehmer der Kohle aus dem gleichnamigen Tagebau, soll danach noch etwa acht bis zehn Jahre mit Brennstoff aus dem Süden des Reviers gefüttert werden. Ein neues Kraftwerk soll es in Jänschwalde ebenso wenig geben wie einen neuen Tagebau: „Diese Investitionen sind vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich eingetretenen bundespolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unternehmerisch nicht mehr vertretbar.“

Das heißt für die rund 900 Einwohner von Atterwasch, Grabko und Kerkwitz, dass sie in ihren Häusern bleiben können. Sie hatten sich vehement gegen eine Umsiedlung ausgesprochen. Die Ortschaften befinden sich über dem Kohleflöz von Jänschwalde-Nord.

Zwei der sechs 500-Megawatt-Blöcke des Kraftwerkes Jänschwalde gehen ab 2018 schrittweise in die von der Bundesregierung beschlossene Energie-Sicherheitsreserve. Niemand rechnet damit, dass sie – einmal abgeschaltet – jemals wieder Strom liefern.

Vattenfall hatte in Jänschwalde ursprünglich einen Kraftwerks-Neubau mit der sogenannten CCS-Technik zur Abtrennung und unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid (CO2) favorisiert. Ende 2011 stoppte der Konzern diese Pläne allerdings, weil es zur CO2-Speicherung zu viel Gegenwind aus Politik und Bevölkerung gab.

Was passiert mit möglichen neuen Tagebauen?

Im Revierkonzept von 2007 hatte Vattenfall zwei Zukunftsfelder für mögliche neue Tagebaue ausgewiesen: Spremberg-Ost und Bagenz-Ost. Nachdem davon schon seit Jahren niemand mehr sprach, erklärte die Leag gestern Abend nunmehr auch offiziell: Es wird keine Planungen zum Aufschluss dieser Tagebaue geben.

Was bedeuten die neuen Pläne für die Einwohner im Revier?

Mit den etwa 220 Menschen in Mühlrose will die Leag zeitnah die Details der bevorstehenden Umsiedlung besprechen. Es gab zu Vattenfall-Zeiten bereits einen unterschriftsreifen Vertrag, dieser verschwand dann jedoch wie alle Umsiedlungspläne in der Schublade. Jetzt wird er wieder hervorgeholt und geprüft, inwieweit er noch gültig ist oder überarbeitet werden muss.

Auch mit den Einwohnern von Rohne, Mulkwitz, Atterwasch und den anderen Orten, die nun stehen bleiben können, will der Konzern Gespräche aufnehmen. Hier geht es unter anderem um die Frage, ob und wie das Unternehmen helfen kann, den Investitions-Stau in den Orten aufzulösen. Viele Einwohner hatten in den vergangenen Jahren an ihren Häusern und Grundstücken nur noch das Nötigste gemacht – immer die Umsiedlung vor Augen. Und auch die Gemeinden waren in allen Planungen davon ausgegangen, dass die größeren Abbaugebiete kommen. Das heißt zum Beispiel für Schleife, dass Planungen für ein neues Wohngebiet für die Umsiedler jetzt fallengelassen werden können. „Da sind viele Details zu klären“, kündigte ein Leag-Sprecher gegenüber der SZ an. Er verwies darauf, dass auch das Unternehmen selbst in einem Investitions-Stau steckt. Auch Vattenfall hatte an seinen Betriebsstätten seit Jahren nur noch das Nötigste gemacht.

Wie geht es mit den Arbeitsplätzen im Lausitzer Revier weiter?

Fest steht bisher nur, dass die Abschaltung von zwei 500-Megawatt-Blöcken im Kraftwerk Jänschwalde ab 2018 etwa 600 Arbeitsplätze kostet. Diese sollen aber sozialverträglich abgebaut werden, es soll keine betriebsbedingten Kündigungen geben, wie sie bei der Leag ohnehin bis 2020 ausgeschlossen sind – so die Zusage der tschechischen Investoren. Stattdessen sollen ältere Mitarbeiter in Vorruhe gehen, oder für frei werdende Stellen gibt es keine Nachrücker. Auch die Arbeitsplätze im Tagebau Jänschwalde fallen mit der Schließung ab 2023 weg. Im Tagebau Nochten wird etwa zehn Jahre früher Schluss sein, als wenn das gesamte Abbaugebiet II in Anspruch genommen würde. Der jetzt absehbare Zeithorizont reicht bis Mitte der 2030er Jahre. Für die Jobs im Tagebau Welzow-Süd hängt alles davon ab, wie sich die Leag insgesamt für diese Förderstätte entscheidet.

Zurzeit arbeiten in den Lausitzer Tagebauen und Kraftwerken, angeschlossenen Betriebsstätten und in der Cottbuser Hauptverwaltung noch insgesamt rund 8 000 Menschen. Ihre Zahl wird mit jeder geschlossenen Betriebsstätte sinken. Und es werden auch weniger Zulieferungen und Service-Leistungen gebraucht. Es gibt verschiedene Berechnungen, wie viele Jobs von der Braunkohle abhängen. Die großzügigste Rechnung besagt, dass auf jeden Arbeitsplatz bei der Leag zwei weitere bei Zulieferern und Service-Partnern kommen.

Was heißt all das für die Landschaftsplanung?

Da ändert sich einiges. Bisher hieß es beispielsweise, dass das Restloch des Tagebaus Nochten ab Ende der 2040er Jahre bis 2061 geflutet werden soll. Das kann nun schon wesentlich früher passieren, und der See wird auch nicht mehr so groß wie geplant, sondern deutlich kleiner – weil das vom Tagebau hinterlassene Loch kleiner ausfällt. Ähnlich ist es auch mit dem Tagebau Jänschwalde.

„Bisher gibt es noch keine neuen Planungen für die Bergbau-Folgelandschaften“, heißt es von der Leag. „Aber auch darüber wird jetzt zu reden sein.“ Unter anderem mit den regionalen Planungsverbänden und zuständigen Ministerien.

Sind die genehmigten Abbaupläne jetzt nur noch Makulatur?

Das müssen die Planungsbehörden entscheiden. Die Leag wird ihnen lediglich mitteilen, dass sie beispielsweise vom Abbaugebiet II des Tagebaus Nochten nur das Sonderfeld Mühlrose in Anspruch nimmt, und dass sie keinen Tagebau Jänschwalde-Nord mehr vorsieht. Für Nochten und Welzow-Süd gibt es von den Landesregierungen genehmigte Pläne; jetzt müssen beide Länder entscheiden, ob sie diese für weiter gültig erklären, nur überarbeiten oder gar ganz neu aufrollen. Das Thema kann schon am Montag für Diskussionen sorgen, wenn in Görlitz der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt.

Für Jänschwalde-Nord läuft das Planungsverfahren durch das Land Brandenburg noch. „Das Land muss entscheiden, ob es das Verfahren jetzt stoppt oder fortsetzt“, erklärte ein Leag-Sprecher. „Es kann doch durchaus sein, dass das Planungsverfahren weiter läuft – falls irgendwann ein anderes Unternehmen an die Kohle will. Aber die Leag wird das nicht sein.“

