So sieht die neue Halle aus Die Firma Werkzeugbau Ehrlich in Leupoldishain erweitert sich. Bewerbungen sind noch immer gern gesehen.

Die Firma Ehrlich Werkzeug- und Gerätebau baut an ihre bereits bestehende Halle im Gewerbegebiet Leupoldishain noch mal an. Der Anbau soll für die Produktion und als Lager genutzt werden. Der erste Spatenstich oder viel mehr erste Baggerhub wurde Anfang Juni feierlich begangen (SZ berichtete). Derzeit werden die Fundamente ausgebaggert und die Bewehrung gefertigt. Auf der Internetseite veröffentlicht die Firma jeden Tag ein aktuelles Bild des Baufortschritts.

Die Halle gehört zwar zur Firma Ehrlich, ist jedoch ein Gemeinschaftsprojekt mit der Fahrzeugelektrik Pirna (FEP), die sich durch eine ähnliche Produktpalette auszeichnet. Zu Baubeginn kündigte Daniel Rabe, Sprecher der FEP, der auch für Ehrlich spricht, an, dass man einen sehr straffen Zeitplan habe. Bis Ende des Jahres wolle man fertig sein, um Anfang des nächsten Jahres die Produktion aufnehmen zu können. Nach wie vor sei das Unternehmen zuversichtlich, dieses Vorhaben umsetzen zu können. Man liege gut im Zeitplan, so der Unternehmenssprecher.

Der Anbau wird sich direkt an die schon seit 2014 bestehende Halle anschließen; etwa auf Höhe der Kurve der vorbeiführenden Gewerbering-Straße (siehe Visualisierung). Mit der neuen Halle will man vor allem der steigenden Anzahl an Aufträgen gerecht werden. Dafür wird die Firma nach und nach etwa 20 Mitarbeiter einstellen. Erste Bewerbungen seien schon eingegangen, so Daniel Rabe. Doch noch immer könne man sich um Stellen bewerben. „Wir brauchen vor allem Bediener für Spritzgießmaschinen und Montageautomaten“, sagt der Firmensprecher.

