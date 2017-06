So sieht der Dynamo-Bus jetzt aus

So sieht der Dynamo-Bus jetzt aus.

Am Sonntag reisen die Profis mit den neugestalteten MAN nach Pirna.

Fans der SG Dynamo Dresden können sich am Sonntag in Pirna-Copitz auf ein Debüt freuen: Zum Testspiel gegen die VSG Altglienicke reisen die Zweitligisten im frisch beklebten Mannschaftsbus an.

Wie der Verein am Freitag mitteilte, sind auf beiden Seiten des 440 PS starken Busses der Schriftzug „Die Legende aus Elbflorenz“ und das Dynamo-Wappen zu sehen. Die neue Optik sei innerhalb von nur 48 Stunden entstanden, die Firma EAST|print habe dafür 50 Quadratmeter Folie verklebt, hieß es. (szo)

