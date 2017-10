So selbstverständlich wie Strom Das Internet im Landkreis Görlitz wird schneller. In Krauschwitz gab es nun 30 Millionen Euro für den Breitbandausbau.

Heike Zettwitz vom Landratsamt und Staatssekretär Stefan Brangs (vorn) werfen einen Blick auf die Fördermittelbescheide über eine Gesamtsumme von knapp 30 Millionen Euro. Das Geld kommt insgesamt 31 Gemeinden im Landkreis Görlitz zugute und fließt in den Breitbandausbau. © Uwe Schulz

Der Kugelschreiber ist blau. Und es gibt ihn heute gratis. Auf der Seite steht die Internetadresse des sächsischen Wirtschaftsministeriums, auf dem Clip nur ein einziges Wort: ZUKUNFT. Genau darum geht es an diesem Nachmittag, um die digitale Zukunft im Landkreis Görlitz. Im Beratungsraum der Krauschwitzer Firma Kreisel wissen das alle. Deshalb macht Staatssekretär Stefan Brangs, der Beauftragte der Staatsregierung für Digitales, keine großen Worte. Er übergibt einen Stapel Förderbescheide. Punkt.

Eine kleine Geste, aber ein großer Schritt für Tausende von Anbindungen ans schnelle Internet und für weitere Anwendungen im Landkreis. Denn die Zahlen, die auf den Förderbescheiden stehen, sind enorm. Insgesamt sind es 29,5 Millionen Euro. Mehr als doppelt so viel hat der Bund zur Verfügung gestellt, nämlich 64 Millionen Euro. Zusammen fließen sie in den Breitbandausbau von insgesamt 31 Gemeinden im gesamten Landkreis. Diese sind darüber hinaus mit zehn Millionen Euro Eigenmittel an dem Ausbau beteiligt. Zu den Nutznießern gehören 683 Unternehmen und 8 600 Haushalte, etwa in Weißwasser, Bad Muskau, Krauschwitz oder Gablenz. Vielleicht können auch Schleife, Trebendorf und Groß Düben von den Millionen profitieren. Das hofft zumindest Heike Zettwitz vom Görlitzer Landratsamt, die die Förderbescheide mit einem zufriedenen Gesicht entgegennimmt. Die drei Gemeinden hatten schon eher einen Förderbescheid erhalten, aber das Geld zurückgegeben, weil der Haushalt die Eigenmittel nicht hergab.

Als Nächstes werden die Ausschreibungen vorbereitet“, sagt sie. Vermutlich werden die Lose für jede Gemeinde separat ausgeschrieben. Das wird ein paar Monate in Anspruch nehmen. Aber wenn alles glattgeht, rechnet Heike Zettwitz mit den ersten notwendigen Tiefbauarbeiten im nächsten Jahr. Der Förderbescheid, sagt sie, sei jedenfalls ein deutliches Signal dafür, dass es mit der Digitalisierung im Landkreis vorangehe.

Die Fördergelder landen dort, wo sie dringend gebraucht werden. Also in Bereichen, die für Unternehmen im Hinblick auf einen Ausbau wirtschaftlich uninteressant sind. Eine Reihe von Vierteln, vor allem in größeren Städten, sind bereits ausgebaut. In Weißwasser beispielsweise haben sich die kommunalen Wohnungsunternehmen zusammengeschlossen und über 7000 Haushalte mit schnellem Internet versorgt. In anderen Bereichen der Stadt ist die Telekom aktiv und baut die Netze auf eigene Kosten, und damit ohne Fördergelder, aus.

Wie wichtig schnelle Datenleitungen für ein Unternehmen sind, macht Wolfram Kreisel deutlich. Sein Unternehmen produziert in Krauschwitz und bildet an diesem Nachmittag, nicht ganz zufällig, den Rahmen für die Übergabe der Fördermittel. In den Produktionshallen werden Wärmetauscher für die Glasindustrie gefertigt oder Zellenradschleusen für Schüttgüter, wie Sand, Gips oder Holzschnitzel. „Wir bieten seit anderthalb Jahren Monitoringlösungen für unsere Kunden an“, erläutert Kreisel. Klingt kompliziert und funktioniert vereinfacht so: Eine Sendeeinheit an der Zellenradschleuse etwa meldet drahtlos, wenn eine Reparatur fällig und welches Ersatzteil dazu erforderlich ist. Ähnlich wie bei den sogenannten Smarthome-Anwendungen, wenn der Kühlschrank ans Handy funkt, dass die Milch alle ist. Die Daten der Zellenradschleuse gehen direkt an Kreisel, ganz egal, wo die Anlage steht. Wichtige Handelspartner für Kreisel sitzen im Iran oder in Ägypten, aber auch in China, Mexiko oder Russland. Die Datenübermittlung funktioniert aber nur mit schnellen Datenleitungen, die komplexe Datenpakete schaffen. „Schnelles Internet ist für uns so selbstverständlich wie Strom“, so Kreisel.

Für Heike Zettwitz ist noch etwas selbstverständlich. Um den Strukturwandel in der Lausitz zu schaffen, werde an einer Digitalisierungsstrategie gemeinsam mit Brandenburg gearbeitet. Dafür reichen die nun übergebenen Fördermittel nicht. Selbstverständlich sind dann Bund und Land als Geldgeber wieder gefragt.

