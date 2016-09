So sehen Sieger aus Das Team der Klasse 8 c gehört beim Volleyballturnier zu den Gewinnern. Die Lehrer der Oberschule waren nicht so gut.

Die Mannschaft der 8 c gehörte zu den Siegern. © privat

Schon zum siebten Mal veranstaltete die Waldheimer Oberschule letzte Woche ihre Volleyballnacht, bei deren Auftakt zunächst die jüngeren Schüler aus den Klasenstufen 5 bis 7 an den Start gingen. Sehr engagiert, wie Sportlehrer Torsten Sattler sagt. Am Abend traten dann die Klassen 8 bis 10, viele ehemalige Schüler der Waldheimer Oberschule und eine Lehrermannschaft an. Auf drei Spielflächen und in drei Staffeln wurde um Punkt, Satz und Sieg gekämpft. „Letztendlich gab es eigentlich nur Gewinner, denn der Spaß am Spiel und die Freude über jede gelungene Aktion überwogen alles andere, auch Niederlagen“, so Sattler.

Bei den Schülern gewann die 8 c vor der 8a und der 8 b. Bei den „Großen“ hatte die 10 c die Nase vorn. Die 10a und die 9a/b belegten die nachfolgenden Plätze.

Bei den Erwachsenen gewann die Mannschaft der „Pink fluffyunicorn“ gefolgt von der Mannschaft von „Endress + Hauser“ und dem Team des VfL Waldheim. Danach folgten „Mandys Bande“, „Zu gut für Olympia“ und „Hausfrauensport“. Platz 7 bis 9 belegten die Lehrer, gefolgt von der Ak16, „David und der Rest“ sowie dem Team „Schlechtschmetterfront“.

Insgesamt haben sich neun Schülermannschaften und zehn Gästeteams an dem Turnier beteiligt. „Es wäre schön, wenn dieses Sportevent auch nächstes Jahr so gut frequentiert wird“, so Lehrer Torsten Sattler. Bei Aktiven und Zuschauern, Schiedsrichtern und Helfern bei Einlass und Versorgung bedankt er sich. Ebenso beim VfL Waldheim, der für das Turnier die Halle zur Verfügung stellte. (DA)

