So sehen Meister aus!

Das war erneut nichts für schwache Nerven! Nachdem es bereits im Hinspiel in Westewitz zwischen dem SV Medizin Zschadraß und dem SV Medizin Hochweitzschen ein 3:3 (0:2) gegeben hatten, schenkten sich der Tabellenzweite und der Spitzenreiter wieder nichts. Für den Gastgeber ging es dabei darum, mit einem Sieg die letzte Chance auf den Titel zu wahren, für die Gäste dagegen, mit einem Unentschieden die Meisterschaft vorfristig einen Spieltag vor Saisonende zu feiern.

Zu Beginn gab es gleich eine Schrecksekunde für die Westewitzer, denn Markus Matthes brachte seine Farben nach drei Minuten in Front. Die Antwort des Tabellenführers ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Einen abgeklatschten Ball staubte Sebastian Kaulich zum 1:1 ab. Die rund 100 Hochweitzschner der angegebenen 137 Zuschauer waren wieder zufrieden. Erst recht, weil sich die Schützlinge von Klaus Krzemyk und Axel Klingner in der Folgezeit dominant zeigten, gute Chancen erarbeiteten und dreimal das Aluminium trafen. Nach dem Wechsel spiegelte sich das auch im Ergebnis wider. Marcel Hanke besorgte in der 52. Minute den Treffer, der die Meisterschaft untermauern sollte. Doch weit gefehlt zu diesem Zeitpunkt, denn die Zschadraßer fanden sich damit noch nicht ab und glichen nach einer guten Stunde, erneut durch Matthes, der einen gut ausgespielten Konter nutzte, zum 2:2 aus.

Nun entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie, in der die Westewitzer nicht weniger als viermal aus besten Einschusspositionen Pfosten und Latte trafen. „Wir wollen wohl kein Meister werden“, stöhnte Vereinschef Holger Mimel, der es nicht mehr zwischen den Fans aushielt. Auch weil die Zschadraßer mit hohen Bällen immer wieder für Schrecksekunden in der nicht immer sattelfesten Abwehr der Gäste sorgten. Die Nerven hüben wie drüben waren zum Bersten gespannt. Sekt oder Selters hieß es bis zur 86. Minute, denn ein 3:2 hätte die Meisterschaftsentscheidung vertagt, ein 2:3 den Westewitzern den Titel gesichert. Und dieses fiel vier Minuten vor Ultimo. Philipp Werner fasste sich aus 20 Metern ein Herz und jagte den Ball ins linke untere Eck. Damit gaben sich die als faire Verlierer zeigenden Zschadraßer zufrieden. Der Rest war Westewitzer Jubel. „Ein langersehnter Wunsch ist damit in Erfüllung gegangen. Der ganze Verein war elektrisiert und hat sich mit dem größten sportlichen Erfolg in seiner Geschichte belohnt“, sagte Holger Mimel und fügte an: „Ich habe unsere Spieler das erste Mal weinen sehen. Das ist ein Augenblick, der bleibt.“ Und auch der sonst eher introvertierte Trainer Klaus Krzemyk, der einer Bierdusche nicht ausweichen konnte, jubelte ausgelassen mit Axel Klingner. „Normalerweise gewinnst du solche Spiele, wo du so viele Chancen auslässt, nicht. Aber wir haben es geschafft. Danke an alle! Jetzt geht die Post ab.“ Und die ging dann wirklich ab, beim Autokorso und im Vereinsheim bewiesen die Mediziner, auch zünftig feiern zu können.

