So schwärmen große Medien über den Kulti Nicht nur hiesige Journalisten beantworten unzählige Fragen zur Sanierung des Dresdner Kulturpalastes. Sogar im Ausland wird berichtet.

Titelseite der Süddeutschen Zeitung vom 2. Mai 2017

Süddeutsche Zeitung

Unter dem Titel „Weinberg der Töne“ informiert die Süddeutsche Zeitung am Dienstag nach Eröffnung des Kulturpalastes auf ihrer Titelseite und im Feuilleton. Dort erfahren die Leser viel über die Geschichte und Bedeutung des Hauses. „Zu den vielen Kulturstätten ersten Ranges, deretwegen eine Reise nach Dresden dringend anzuraten ist, hat sich am vergangenen Wochenende eine weitere gesellt: der neue Konzertsaal im alten Kulturpalast, ein architektonisch wie akustisch begeisternder Kultraum für klassische Musik im Herzen der Stadt, wie ihn sich viele Orte auf der Welt ersehnen und wie ihn München nie bekommen wird. Zu feiern ist das Kulturzentrum aus DDR-Tagen aber auch wegen seiner glücklichen Entwicklungsgeschichte; sie könnte zum Vorbild werden für vergleichbare Objekte in den neuen Bundesländern.“

Zeit online

Die Zeit berichtet online am Tag nach dem Festakt mit hochrangiger Politprominenz und lässt ihre Leser wissen: „Dresden verbindet mit seinem Kulturpalast ein Signal für Weltoffenheit und Toleranz. Zur Eröffnung des für 100 Millionen Euro umgebauten ,Kulti‘– so nennen die Einheimischen das 1969 entstandene Haus – mischten sich Worte des Dankes mit Erwartungen, Hoffnungen und einem klaren Bekenntnis zu Menschlichkeit und Miteinander.“

Der Tagesspiegel

Der Tagesspiegel schreibt am Tag nach dem festlichen Eröffnungskonzert folgendes: „Der Schlusssatz aus Beethovens Neunter, auf den man auch in Dresden nicht verzichten mochte, macht immerhin schon einmal deutlich, dass die menschliche Stimme sich hier gut entfalten kann. Jetzt muss nur noch draußen auf den Straßen der Stadt Wirklichkeit werden, wovon der kulturaffine Oberbürgermeister Hilbert mit Schillers Ode träumt: Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.“

Berliner Zeitung

Die Berliner Zeitung bringt Dresdens Ruf als zauberhaft schöne Kulturstadt und Pegida-Heimstatt in Zusammenhang: „Das reiche Dresden buttert gerade eine Unmenge Geld in seine Kultur. Es ist auch Geld für dringende Korrekturen am pegida-beschmutzten Image. Vor ein paar Monaten feierte Dresden die Eröffnung des umgebauten Kraftwerks im Zentrum zur hochinteressanten und äußerst gelungenen neuen Spielstätte für Operette und Theater“

Neue Züricher Zeitung

Unter dem Titel ,Bella figura‘ kündigte die Neue Züricher Zeitung ihren Lesern den Dresdner Kulturpalast schon vor einem Jahr an: „Der Konzertsaal mit seinen 1760 Plätzen wird das räumlich beeindruckende Herz des runderneuerten Kulturpalastes sein... der sich als Solitär selbstbewusst zwischen Altmarkt, Neumarkt und Schlossareal im Zentrum der weitgehend zerstörten Altstadt in Szene“ setze.

