Gut zu wissen So schön wird Mittelndorfs neue Mitte Der Entwurf für den Dorfplatz am ehemaligen Gasthof steht. Der soll Touristen und Einheimischen gefallen.

Das Gelände des abgerissenen Gasthofs Mitteldorf wird zur Begegnungsstätte, daneben entsteht ein neuer Bolzplatz. Das sieht der Vorentwurf vor. © Visualisierung: Prugger Landschaftsarchitekten

Die Ruine des alten Gasthofs in Mittelndorf ist seit einigen Wochen Geschichte. Nachdem das Gebäude gut 20 Jahre lang zusehends in sich zusammenfiel, ist jetzt Platz für Neues. Im Anschluss an ein sachsenweites Modellprojekt hat eine Arbeitsgruppe in Mittelndorf Ideen für die künftige Gestaltung entwickelt, die Landschaftsarchitekten nun in einen Entwurf gegossen haben. Der Stadtrat Sebnitz hat sein Okay gegeben. Die SZ stellt den Entwurf vor.

1: Alter Gasthof als Rastplatz und Treffpunkt

Die grundlegende Idee ist es, die Fläche des ehemaligen Gasthofs zu einem Rastplatz für Touristen, Radfahrer und Wanderer sowie zu einem altersübergreifenden Treffpunkt für die Mittelndorfer Einwohner zu machen. Der Grundriss des abgerissenen Gebäudes bleibt dabei erhalten, denn die Sandsteinsockel der Mauern mussten stehenbleiben – das war eine Bedingung des Denkmalschutzes. Die Planer nutzen diese vorgegebene Struktur und gliedern die Freifläche in gedachte Zimmer. Im „Speiseraum“ stehen Tische und Bänke, die zum Picknick einladen. Im gegenüberliegenden „Gastraum“ werden Liege- und Lümmelsitzelemente zum Sonnen und Entspannen platziert. Rasen und Pflanzen innerhalb der Grundmauern bilden einen grünen Teppich. Entlang der Nord- und Westseite des führt ein befestigter Weg bis zum neu entstehenden Bolzplatz. Der Weg ist ohne Treppen angelegt, er kann also barrierefrei mit Rollatoren, Rollstühlen oder Kinderwagen befahren werden.

2: Überdachter Abgang in den Gewölbekeller

Der historische Gewölbekeller des Gasthofes bleibt dank des Denkmalschutzes ebenfalls erhalten. Um den Eingang vor eindringendem Wasser zu schützen, wird er überdacht. Die Wände für die Überdachung werden aus Sandsteinquadern errichtet, die während des Abbruchs gesichert wurden. Wie so ein Kellereingang aussieht, ist aktuell am neuen Finanzamt in Pirna zu sehen. Dort hat das Landschaftsarchitekturbüro Prugger, von dem der Entwurf stammt, Ähnliches verwirklicht.

3: Ganzjährig bespielbarer Bolz- und Ballspielplatz

Dort, wo früher neben dem Gasthof die alte Scheune stand, soll ein moderner Ballspielplatz für Fußball und Basketball entstehen. Er ersetzt den jetzigen Mittelndorfer Bolzplatz, der dafür aufgegeben wird. Das neue Spielfeld ist 30 mal 15 Meter groß und wird mit Kunststoffbelag ausgestattet. Dadurch könne er das ganze Jahr über intensiv bespielt werden. Damit kein Ball auf die benachbarte Staatsstraße fliegt, wird an dieser Seite und an den Längsseiten ein sechs Meter hoher Fangzaun aufgestellt.

4: Stellfläche fürs Bäckerauto und neue Bushaltestelle

Auf dem Vorplatz des alten Gasthofs ist eine Stellfläche für die mobile Versorgung, also für Bäcker- oder Fleischerautos geplant. Außerdem wird im Zuge der Neugestaltung auch die Bushaltestelle nach aktuellen Standards komplett neu und behindertengerecht ausgebaut, inklusive einer überdachten Sitzgelegenheit. Bisher stand dort nur eine Holzbank.

5: Streuobstwiese und Sträucher nebenan

Mit neu zu pflanzenden Obstbäumen sollen sich die Flächen links und rechts des vormaligen Gasthofs zu Streuobstwiesen entwickeln. Dadurch werde die Ortseinfahrt aufgewertet und der dörfliche Charakter hervorgehoben, heißt es im Entwurf. Auf der östlichen Wiese könnten zudem einige Parkplätze entstehen. Noch ist das Land in Privatbesitz, die Stadt Sebnitz bemüht sich um den Ankauf.

Startschuss für den Umbau fällt im September

Losgehen soll es mit dem Umbau des Areals im September 2017. Zuerst werden der Treffpunkt mit den erhaltenen Sandsteinmauern, der Eingangsbereich zum Gewölbekeller und die Sitz- und Rastplatzflächen in Angriff genommen werden. Im Anschluss folgen der Vorplatz und der Neubau der Bushaltestelle. Die Ballspielfläche und die Stellplätze stehen dann für 2018 auf dem Plan. Für das komplette Projekt sind 400 000 Euro kalkuliert. Dreiviertel der Summe sollen aus dem Förderprogramm „Vitale Dorfkerne“ kommen, der Antrag läuft bereits. Die übrigen 100 000 Euro trägt die Stadt Sebnitz als Eigenanteil.

