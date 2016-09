So schön wird der Karl-May-Hain Bei der Sanierung geht es vor allem um die Gewässer, ums Erneuern der Wasserläufe an Silbersee und Herzsee. Und der Park wird größer.

Hier geht es entlang. Der Zugang zum Karl-May-Hain ist jetzt nur über den Eingang auf der Karl-May-Straße möglich

Die Grafik zeigt die sackartige Form des heutigen Parks – mit Silber- und Herzsee sowie den Wasserläufen. Die aktuelle Erweiterung führt bis zur Schildenstraße, von der Besucher über einen schmalen Weg in den historischen Bereich gelangen. Auf der Erweiterungsfläche dargestellt sind das Gartenhaus und Spielgeräte. Das weiß dargestellte Areal darunter ist für einen zweiten Erweiterungsschritt in späteren Jahren vorgesehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich am Karl-May-Hain etwas Erfreuliches tut. Stadtrat Roland Schreckenbach von den Freien Wählern kann sich an Arbeitseinsätze im Jahr 1987 erinnern. Und daran, dass der Wasserlauf nach der Wende schon mal neu angelegt worden war.

Doch was Radebeul jetzt plant, das hat es noch nicht gegeben. Der in städtischem Besitz befindliche Park wird rundum in Ordnung gebracht und erweitert. Im Mittelpunkt stehen die Wasserläufe, die schon lange nicht mehr funktionieren. Wie die Wassertechnik an Silber- und Herzsee. Hier soll es bald wieder plätschern. Wasserrinnen und das Steinfeld werden hergerichtet. Auch an die Wege ist gedacht. Wobei sie nicht mehr direkt an die beiden kleinen Seen heranführen, die stattdessen nur noch von Grün umgeben sein sollen – wie ursprünglich angelegt.

Überhaupt spielt das Grün eine Hauptrolle bei der Neugestaltung. Auch durch den weitgehend zu erhaltenden Baumbestand und die wieder aufgefüllte historische Hainbuchenhecke an der Parkgrenze.

Dass der Park vielerorts in seiner Anfangsform aufersteht, freut Stadtrat Schreckenbach. Wobei Baubürgermeister Jörg Müller betont, dass die Anlage nicht komplett in den Zustand von 1932 – das Entstehungsjahr – zurück versetzt wird, sondern dass Merkmale aus verschiedenen Zeitschichten erhalten bleiben. Weil der Hain mehrfach überformt wurde.

Was bei allen Gestaltungszielen unstrittig ist: Dass der Park geschützt werden muss. Vor allem vor Vandalismus, wie Roland Schreckenbach sagt. Nicht zuletzt deshalb wird noch dieses Jahr die Einfriedung erneuert. Das bedeutet Restaurierung des historischen Metallzauns und des Eingangstors an der Karl-May-Straße sowie der Zäune zu den Nachbargrundstücken.

Eines spielt eine ganz besondere Rolle bei den Parkplänen. Denn der Karl-May-Hain wächst. Richtung Schildenstraße, durch Erweiterungsflächen, die der Stadt gehören. In dem neuen Teil – über eine Rampe vom tiefer gelegenen „alten“ Karl-May-Hain erreichbar – dürften sich vor allem die jungen Fans des Schriftstellers wohl fühlen. Denn das Areal lässt die Besucher an seinen Abenteuern teilhaben. In der Karl-May-Spiellandschaft warten Holzberge auf mutige Bezwinger, die ihre Schätze in der Juwelenhöhle verstecken oder sich auf der Dünenbahn und im Tal der Stufen ausprobieren können. Mitten in der Spiellandschaft soll ein denkmalgeschützter Pavillon – früher ein Weinausschank – einem wichtigen Zweck dienen: als öffentliches WC. Nicht unwichtig für einen Ort mit hoffentlich vielen Besuchern.

Wie sich der südliche Teil des Grundstücks entwickelt, ist zwar spruchreif – als große, verschiedenartig nutzbare Wiese – aber erst in weiter Zukunft realisierbar. Der Bereich ist langfristig verpachtet.

Mit dem Baubeschluss hat der Stadtrat jetzt das Startzeichen gegeben für die Arbeiten nach der Vorplanung des Büros Rehwald Landschaftsarchitekten, das auch für den Garten am Karl-May-Museum zuständig ist. Die Kosten für den Karl-May-Hain: rund 1,22 Millionen Euro. Ohne die Fördermittel aus dem Städtebauprogramm – zu zwei Dritteln von Bund und Land – wäre das für Radebeul nur schwer umzusetzen. So aber haben wir eine Traumlösung, sagt FDP-Stadtrat Frank Sparbert.

Wobei der Park nur einer von vier Schwerpunkten im erweiterten Sanierungsgebiet Radebeul-Ost ist. Neben dem Schillerhort, dem neuen Gemeindezentrum an der Lutherkirche und dem Karl-May-Museum selbst. Trotz aller Vorfreude gibt es speziell zum Karl-May-Hain auch Bedenken. Stadtrat Thomas Gey, SPD, sorgt sich um die Erhaltungs- und Pflegekosten. Angesichts der jetzigen Lage im Stadtgrün müsse das Geld für diesen Bereich aufgestockt werden, sagt er.

