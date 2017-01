So schön wird der Bürgerball In der Neustadthalle wird es am 21. Januar bunt. Für Kurzentschlossene gibt es sogar noch Restkarten.

Marc und Sophie vom Tanzsportzentrum Dresden haben den Bürgerball im vergangenen Jahr mit einer Wiener-Walzer-Formation eröffnet. Danach durften die Gäste selbst das Parkett erobern. © Daniel Förster

Noch neunmal schlafen, dann dreht sich Neustadt im Dreivierteltakt. Am Sonnabend, dem 21. Januar, werden rund 400 Gäste zum Bürgerball in die Neustadthalle strömen. Die inzwischen achte Auflage der Ballnacht soll ein schillerndes und farbenfrohes Spektakel werden, das verspricht Veranstalterin Simone Schöne vom Verein Neustädter Bürgerball. Entsprechend wurde das diesjährige Motto ausgesucht: „À la Couleur“.

Um dem Motto gerecht zu werden, haben die Ballmacher etliche Musiker und Künstler nach Neustadt eingeladen. Darunter sind in diesem Jahr viele Wiederholungstäter, die schon einmal in der Neustadthalle aufgetreten sind. Dazu zählt beispielsweise das Dresdner Salonorchester, das im Großen Saal Livemusik spielen wird, oder Olivia Delauré, eine Solistin der Staatsoperette Dresden. Von Anfang an dabei ist MDR-Moderatorin Beate Werner, die auch dieses Mal charmant durchs Programm führen wird. Die Ballgäste dürfen sich aber auch auf neue Überraschungen freuen. Künstler Jo Herz gehört zu denjenigen, für die der Bürgerball eine Premiere ist. Der Leipziger braucht nur seine Hände und genügend Farbtöpfe für seine sogenannte Hand-Painting-Show. Innerhalb weniger Minuten zaubert er Popstars und Showgrößen auf eine weiße Leinwand. Jo Herz mischt sich zudem unter die Gästeschar, um einzelne Porträts zu zeichnen.

Die Chance auf eine andere bleibende Erinnerung in Form eines Bildes gibt es im Foyerbereich. Hier können sich die Besucher von Fotografen der Sächsischen Zeitung, die den Bürgerball als Medienpartner begleitet, vor einer Fotowand in Szene setzen lassen. Zwischen 18.30 und 19.30 Uhr sowie 22 Uhr und 23 Uhr sind die Fotografen im Einsatz. Die Bilder werden am gleichen Abend ausgedruckt und können als Andenken mitgenommen werden.

In guter Erinnerung soll nicht zuletzt auch das Galabuffet bleiben, um das sich das Team der Neustadthalle und des Restaurants Schützenhaus kümmern wird. Bereits ab Mitte nächster Woche werden die Köche rotieren, um die besonderen Vorspeisen, Hauptgänge und Desserts vorzubereiten – damit am Ballabend die 400 Besucher gleichzeitig verköstigt werden können.

„Wir hoffen, den Ballgästen damit einen kleinen Vorgeschmack auf den diesjährigen Bürgerball geben zu können“, sagt Simone Schöne vom Organisationsteam. Sie hat für Kurzentschlossene noch eine Überraschung parat. Denn erstmals sind die Tickets nicht ganz ausverkauft. Es gibt noch einige Flanierkarten zum Preis von 69,90 Euro. Darin enthalten sind ein Begrüßungsgetränk und das Galabuffet.

Die Tickets sind unter 03596 507764 oder 0152 34537369 erhältlich.

