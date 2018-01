So schön wie das Original Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am Sonnabend findet der 9. Neustädter Bürgerball statt.

Kerstin Schade (l.) und Claudia Haupt dekorieren die Tische für den Bürgerball in der Neustadthalle. © Dirk Zschiedrich

Neustadt. Verblüffend echt und vor allem opulent sehen die Blumengestecke aus, die Kerstin Schade und Claudia Haupt auf den Tischen der Neustadthalle verteilen. Die beiden sind am Mittwoch aus der Deutschen Kunstblumenmanufaktur Sebnitz gekommen, um die weißen Orchideen zu arrangieren. Sie sind eine Leihgabe für den 9. Neustädter Bürgerball, der an diesem Sonnabend stattfindet. Über den roten Teppich schreiten die Gäste in die Stadthalle, die an diesem Abend an ein Ballhaus der Goldenen Zwanziger Jahre erinnert. Bisher haben sich rund 180 Gäste ein Ticket gesichert. Kurzentschlossene erhalten noch Eintrittskarten im SZ-Treffpunkt Pirna und in der Sebnitzer Redaktion. (SZ/nr)

