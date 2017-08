So schön waren meine Ferien

Baden macht immer Spaß, in den Ferien natürlich ganz besonders. © dpa

Sommer, Sonne und Entspannung – in den Sommerferien können die Schüler den Stress des Alltags hinter sich lassen. Nach sechs Wochen war am Freitag der letzte Ferientag. Am Montag beginnt die Schule. Vor dem Start wollte die Sächsische Zeitung wissen, was von den großen Ferien besonders in Erinnerung geblieben ist. Acht Schüler über den schönsten Moment ihres Sommers. (SZ/rus)

zur Startseite