So schön ist die neue Halle

Die Turnhalle in Großnaundorf strahlt wieder in hellen Farben. Das Parkett konnte wiederverwendet werden. Deshalb ließ es die Gemeinde um Bürgermeister Jürgen Kästner nur abschleifen. Der Belag gehört zu dem Wenigen, das im Gebäude blieb.

Die Pflasterarbeiten vor dem neuen Eingang sollen bald abgeschlossen werden.

Die Gemeinde ließ eine Behindertentoilette und Dusche zusätzlich einbauen.

Die letzten Handgriffe müssen noch sitzen. Ein Mitarbeiter des Bauhofs bringt die Hinweisschilder an, ein Experte einer Fachfirma montiert die Feuerlöscher, ein Minibagger muss noch die letzte Pflasterung vor dem Eingang vorbereiten. Doch die Sanierung der Turnhalle in Großnaundorf ist fast abgeschlossen. Bürgermeister Jürgen Kästner ist froh darüber. Der ehrenamtliche Kommunalpolitiker, der auch Präsident der Sportgemeinschaft Großnaundorf ist, wollte die Sportler aber eigentlich schon vor ein paar Monaten wieder in der neuen Halle trainieren lassen.

Genau genommen sollten die Bauarbeiten eigentlich schon vor zwei Jahren starten. Die Gemeinde hatte damals die Planungen bereits weit vorangetrieben. Doch dann waren erst einmal zusätzliche Kitaplätze wichtiger. Die gemeindeeigene Kindereinrichtung brauchte dringend mehr Platz.

Nach Abschluss der Arbeiten rückte dann die Sanierung der Halle wieder in den Blickpunkt. Gemeinderat und Bürgermeister hatten vor, im Frühling 2016 zu beginnen. Sie legten dem Landratsamt im Dezember 2015 den nötigen Haushalt zur Prüfung vor. Die Gemeinde bekam aber erst im April die Zustimmung der Behörde. „Wir konnten in der Zeit keine Ausschreibung machen und im Sommer war uns klar, dass wir keine ordentlichen Preise mehr kriegen“, sagt Jürgen Kästner. Viele Baufirmen der Region waren zudem ausgebucht. Die ersten Ausschreibungen für die Dachdeckerleistungen brachte zum Beispiel nur ein Angebot, das doppelt so hoch wie geplant war. Die Gemeinde schrieb deshalb noch einmal aus.

Schwierigkeiten rissen nicht ab

Die Sanierung begann im Juli des vergangenen Jahres. Die Schwierigkeiten rissen aber auch während der Bauzeit nicht ab. Dreimal mussten Gutachter Stoffe überprüfen, die entsorgt werden sollten. Einmal handelte es sich um das Styropor, das im Dach verbaut war, ein anderes Mal um die Dachpappe, die zwischen den Styroporschichten lag, und schließlich um eine Art Kit, mit der die Fenster einst eingebaut worden waren.

„Jedes Mal waren 14 Tage weg. So lange brauchte der Gutachter zur Untersuchung der Stoffe“, sagt Jürgen Kästner. Beim Kit musste dann schließlich noch eine Spezialfirma anrücken, weil man festgestellt hatte, dass es sich um Sondermüll handelte. „Außerdem hatten wir einen strengen Winter, in dem der Bau sechs Wochen ruhen musste“, sagt Kästner.

Die Probleme sind nun Geschichte. Die Halle wurde komplett entkernt. „Im Prinzip sind nur die Außenwände stehengeblieben“, sagt Jürgen Kästner. Das Gebäude aus dem Jahr 1983 bekam ein neues Dach, eine neue Fassade und einen Anbau. Neue Umkleideräume entstanden in einem völlig neuen Grundriss. Toiletten und Duschen wurden eingerichtet und eine Toilette und eine Dusche für behinderte Menschen vorschriftsmäßig eingebaut.

Am Sonntag ist Tag der offenen Tür

„Wir hoffen natürlich, dass durch die guten Bedingungen auch unsere Sportgruppen Zulauf erhalten“, sagt der Bürgermeister. Die Tischtennisspieler, die in der Landesliga spielen, die Volleyballer, die Frauensportgruppe und die Nachwuchsfußballer nutzen die Halle. Die Kinder des Kindergartens kommen einmal pro Woche vorbei. Einige Sportgruppen des Vereins mit 256 Mitgliedern fanden während der Bauzeit Ausweichmöglichkeiten, die Volleyballer pausierten.

Die Kosten blieben trotz der Verteuerung im Rahmen. 880 000 Euro wurden investiert, 350 000 Euro davon sind Fördermittel. „Unser Bauhof hat einiges selbst übernommen, damit die Summe so bleibt“, sagt Jürgen Kästner. Die Gemeinde lädt nun am Sonntag, 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Und vielleicht erfüllt sich nun auch ein weiterer Traum der Gemeinde. „Wir bemühen uns, unsere ehemalige Schule wiederzubeleben, und einen Träger für eine freie Schule herzubekommen“, sagt der Bürgermeister. Die hätte dann schon eine neue Turnhalle.

