So schön ist die neue Fichteschule Zweieinhalb Jahre lang wurde die Bautzener Grundschule saniert. Am Freitag feierten Schüler und Lehrer das runderneuerte Haus mit ihren Gästen.

Großartig finden Bodo, Jari und Katharina (v.l.) die neuen Spielgeräte. © Carmen Schumann

Bautzen. Die Kälte macht Bodo, Jari, Katharina und den anderen Hortkindern nichts aus. Dick verpackt toben sie sich nach dem Mittagessen aus. Die Kletter- und Trampolin-Landschaft auf dem Schulgelände hat es ihnen angetan. Seit einer Woche können sie nun all die neuen Errungenschaften nutzen, die die sanierte Fichte-Grundschule ihnen bietet. Nicht nur das Außengelände, sondern vor allem das das neue Hortgebäude mit dem Speisesaal finden alle richtig toll. Viel Licht kommt durch die großen Fenster herein und selbst bei schlechtem Wetter verbreiten die sonnenfarbigen Wände gute Laune. Die neuen Horträume sind großzügig bemessen und sogar die Gänge sind so breit, dass man auch dort toben kann.

Jens Zuschke, der Vater von Linus aus der ersten Klasse und Elternsprecher der 1a lobt die Liebe zum Detail, mit der hier gearbeitet wurde. „Kinder brauchen Raum, und den haben sie hier“, stellt er erfreut fest. Als Erstklässler hatte sein Sohn das Stammgebäude der Fichte-Schule noch gar nicht kennengelernt, weil die Schüler seit 2016 wegen der Bauarbeiten im Interimsquartier in der früheren Gagarin-Schule in Gesundbrunnen untergebracht waren. Ebenso wie Jana Pietruske, Mutter von Felix aus der 2a, gefällt Jens Zuschke die moderne Gestaltung und die freundlichen Farben. „Hier macht das Lernen Spaß“, sagt Felix, der sich in der großzügigen Garderobe seine Jacke anzieht. Auch im daneben liegenden Speisesaal dominieren die Sonnenfarben. Aus dem bisherigen Speisesaal im Hauptgebäude ist nun ein toller Werkraum geworden. Und auch ein PC-Kabinett steht den 200 Grundschülern jetzt zur Verfügung. Linda Marie aus der 4b freut sich über das Blumenmuster, das im Altbau als Borte die Wände schmückt. Wie Schulleiterin Martina Carl erklärt, sind die Muster im Auftrag der Denkmalpflege freigelegt und durch Malermeister Fred Woschick wiederhergestellt worden.

Marion Wagner ist die Hortleiterin. Mit ihren Ferienkinder hatte sie die neuen Räumlichkeiten schon in der letzten Ferienwoche getestet. „Die neuen Räume wurden sehr gut angenommen“, sagt sie. Alles sei beim Projektieren wohl durchdacht und sehr großzügig gestaltet worden. Für die Erzieher seien auch die Nebenräume sehr wichtig. So gibt es beispielsweise das Kreativlager, wo nicht nur das gesamte Bastelmaterial übersichtlich aufbewahrt werden kann. Der Raum kann unter anderem auch für Elterngespräche genutzt werden.

Bevor sich die Gäste der Einweihungsfeier in den neuen Räumen umsehen konnten, erlebten sie in der Schulturnhalle nach Grußworten ein mitreißendes Programm des Artistenstudios Bautzen, an dem auch ehemalige Fichte-Schüler mitwirkten. In ihrer Rede erwähnte Schulleiterin Martina Carl, dass die Schulsanierung die Stadt rund drei Millionen Euro kostete. Ihre gewitzten Schüler fanden schnell heraus, dass das eine Drei mit sechs Nullen ist.

zur Startseite