So schön ist der Fasching!

Mit fast 100 Gruppen war der diesjährige Weiberfaschingsumzug in Wittichenau wohl so groß wie noch nie. Aufwändige Kostüme mit Perücken und/oder ausgefallenen Kopfbedeckungen, dazu opulentes Make-up – so zogen die Teilnehmerinnen (eine schöner als die andere) die gewohnten zwei Runden durch die Faschingshochburg, wenngleich das bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nicht unbedingt einfach war. Heute sind die Damen natürlich noch mal zu sehen – beim großen Rosenmontagsumzug, der um 13.30 Uhr startet. Fotos: Gernot Menzel (7)

