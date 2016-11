So schön grüßt der Winter Mit Temperaturen um den Gefrierpunkt und Sonnenschein startete der Mittwoch. Wetter zum Genießen.

Dieses Foto vom stark vergrößerten Grashalm entstand am Mittwochmorgen – nach der bislang kältesten Nacht. Hobbymeteorologe Dietmar Pscheidt registrierte am Morgen danach noch minus 1,8 Grad. © Steffen Unger

Wer Zeit für einen Morgenspaziergang hatte, konnte Wetter vom Feinsten genießen. Am Rammenauer Weg in Bischofswerda zum Beispiel, wo man über den Hügeln von Rammenau die Sonne sah und vom Raureif weiß gepuderte Felder. Im Taucherwald nahm Fotograf Steffen Unger und hielt, stark vergrößert, in Raureif gehüllte Gräser fest.

Genauso schön starten dürfte der Donnerstag schon nicht mehr. Leichte Schneefälle für Bischofswerda und die Region sind angesagt. Damit kann es glatt werden. Vorsicht auf den Straßen und Wegen ist geboten und das auch in den nächsten Tagen.

Was für ein Winter uns bevorsteht, ist offen. Laut einer alten Bauernregel wird er hart, wenn sich das Laub so lange auf den Bäumen hält wie in diesem Jahr, sagt Hobbymeteorologe Dietmar Pscheidt aus Goldbach auf Anfrage. (SZ)

