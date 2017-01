So schnell vergeht Weihnachten Noch bis zum Freitag leuchten die Lichterketten in Görlitz. Danach weicht der Weihnachtsschmuck.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Lichterketten und Herrnhuter Sterne erfüllten die Berliner Straße in Görlitz mit Weihnachtsstimmung. Auch viele Mieter schmückten Fenster und Balkone. © pawel sosnowski/80studio.net Die Lichterketten und Herrnhuter Sterne erfüllten die Berliner Straße in Görlitz mit Weihnachtsstimmung. Auch viele Mieter schmückten Fenster und Balkone.

Die Worte „Es weihnachtet“ funkeln über Schrift & Werbung Schubert am Klosterplatz.

Vor dem Sitz der Stiftung Diakonie Lausitz auf dem Mühlweg steht diese Fichte.

So schön die Lichterketten die Berliner Straße auch erhellen, sie sind nur noch bis zu diesem Wochenende zu bewundern. Pünktlich zum 6. Januar, dem Tag der Heiligen drei Könige, mit denen die Weihnachtszeit im engeren Sinne endet. „Das wird uns sogar von der Stadt vorgegeben“, sagt Sascha Caron, Pressesprecher der Stadtwerke Görlitz. Das Unternehmen ist unter anderem für die weihnachtliche Dekoration auf der Berliner Straße verantwortlich. Auch wenn sie nicht mehr leuchten, so werden die Lichterketten und Herrnhuter Sterne noch ein paar Tage länger zu sehen sein. „Um den Straßenbahnverkehr nicht zu behindern, kann die Beleuchtung nur nachts abgenommen werden“, erklärt Sascha Caron. Diese Aufgabe übernehmen Mitarbeiter der Stadtwerke und der Verkehrsgesellschaft Görlitz ab Mitternacht in der Nacht zu Montag.

Auch der Weihnachtsbaum vor der Stiftung Diakonie Sozialwerk Lausitz wird noch bis zum Freitag beleuchtet sein, wie Siegfried Cwikla aus dem Vorstand sagte. Genauso handhabt es die Firma Schrift und Werbung Schubert am Klosterplatz. In einem Schriftzug leuchten dort die Worte „Es weihnachtet“ an der Fassade. „Wolfgang Schubert hat diese Beleuchtung sogar selbst gebaut. Seit drei Jahren hängen wir den Schriftzug auf“, sagt Werbetechniker Torsten Hennig. Oft wird ein Foto der leuchtenden Fassade auch auf der Weihnachtspost verwendet. Doch am Wochenende wird auch hier die Dekoration abgenommen. Und dann beginnt wieder das Warten: Auf die nächste Advents- und Weihnachtszeit, wenn sich Görlitz schmückt.

