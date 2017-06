So schmeckt die Welt Drei Sterne strahlen am Dienstagabend auf dem Neumarkt. Zu Füßen von Luther laden Dresdner Vereine zu einem Gastmahl für die ganze Stadt.

Zwar hatte Luther gerade keine Tischrede parat, aber gewiss seine heller Freude an der vergnügten Tafel. © Stefan Becker

Dresden feiert die Küchen der Kulturen mit einem Fest im Schatten der Frauenkirche, auch wenn sich die Sonne nur sporadisch zeigte. Sternenförmig sitzen die Menschen an Tischen und plaudern. Über Gott und die Welt und die Speisen auf ihren Tellern.

Wie Erika und Siegfried Borchert aus Kassel, Dauergäste in Dresden und ausgewiesene Experten für Nudelsalate aller Art. Die servieren die Gastgeber in vielen Varianten: „Sagenhaft – wir nehmen ein paar Anregungen mit nach Hause“, sagt sie.

Heiß begehrt, weil nach kurzer Zeit von den Hunderten Besuchern fast völlig weggefuttert, und heiß gegessen schmeckt das Gericht „DG“ aus Kamerun am besten. Im Topf schmoren Huhn, Tomaten und Kochbanen, erklärt Beatrice Nubi von Afropa.

Das Bündnis „Dresden.Respekt“ hat das Event initiiert, und Organisatorin Eva Sturm freut sich über das Engagement von über 90 Vereinen und an die 50 Sponsoren. „Einige Sponsoren mieten Tische für sich und ihre Mitarbeiter, einige leisten Sachspenden, andere übernehmen beispielsweise Reinigungsarbeiten – es ist alles aufgegangen“, bilanziert Sturm kurz vor Beginn von „Dresden isst bunt“.

Andrea O´Brien vom Literaturhaus freut sich über die rege Bewegung auf dem Neumarkt und das Schwinden ihrer Kuchenstückchen vom Biertisch. Schon vor zwei Jahren war sie mit dabei, als der Verein „Dresden – Place to be!“ die Idee zu einem Multikulti-Festmahl auf dem Altmarkt hatte: Damals kamen 3000 Besucher.



Die Mischung aus Biergartenbesuch und Picknick kommt bei den Gästen gut an. Begleitet von Tango-Takten, afrikanischen Trommeln oder Glossen aus dem Sachsenlande: Es gibt für jeden Geschmack eine Bühne – bloß ohne Bühne. „Wir möchten, dass sich alle auf Augenhöhe begegnen“, sagt Sturm. Das Konzept geht auf, auch wenn bis zu 50 pegidanahe Dresdner es sich an einigen Tischen bequem machen – mit Hackepeter-Brötchen und gefrorenem Ferkelkopf unter Aufsicht der Polizei.



Eigentlich sollte die Feier bis 20 Uhr dauern, damit aber muslimische Gäste mitten im Ramadan auch noch in den Genuss der Speisen kommen, geht die Party über den Sonnenuntergang hinaus.(SZ/stb)

