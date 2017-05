So schick plant Rewe für das Werk I 2019 soll der neue Supermarkt in Görlitz öffnen. Bis dahin sind allerdings noch etliche Hürden der Verwaltung zu nehmen.

So könnte der neue Rewe-Markt an der Christoph-Lüders-Straße einmal aussehen. Heute wird im Stadtrat ein grundlegender Beschluss gefasst. © Petschow + Thiel Projektmanagement GmbH

Es wird was. Thomas Paumer ist davon überzeugt. Rewe zieht auf das Gelände des früheren Waggonbau Geländes, dem Werk I. „Wie genau die Ladenaufteilung aussieht, ist derzeit noch nicht klar“, sagt er. Thomas Paumer ist zuständig für die Entwicklung des Unternehmens im Bereich Ostsachsen. Ein Bäcker sei geplant, ein Café. Rewe will dabei neben der Polizeidirektion keine kleinen Brötchen backen, sich von den Discountern in der unmittelbaren Nachbarschaft abheben. „Es wird ein moderner Markt“, sagt Thomas Paumer. Aber unter Beachtung des Denkmalschutzes. Denn die Fassade als „Schmuckelement“, ein Teil des Daches der roten Fabrik bleiben erhalten. Im zugehörigen Neubau soll der Charakter nachempfunden werden. Thomas Paumer spricht von „Markthalle“, einem „Vollsortimenter“ und dem Projekt „Rewe 2020“.

Schon ein Jahr zuvor, 2019, soll der neue Supermarkt in Görlitz eröffnet werden. „Das ist jedenfalls der grobe Fahrplan“, sagt Thomas Paumer. Rewe kauft die entsprechenden Grundstücke vom städtischen Großvermieter Kommwohnen. Die Tage des Rewe-Marktes in Rauschwalde sind derweil gezählt. Thomas Paumer gibt ihm noch etwa fünf Jahre, dann ist Schluss. Nach SZ-Informationen hat Rewe die Fläche in Rauschwalde nicht erworben, der Vermieter lässt den Vertrag auslaufen. Thomas Paumer geht davon aus, dass die derzeitigen Mitarbeiter in Rauschwalde mit an die Christoph-Lüders-Straße umziehen können.

Bereits seit Ende 2015 ist Rewe auf der Suche nach neuen Standorten in der Stadt. Das Unternehmen wurde bei der Suche von der Europastadt Görlitz-Zgorzelec (EGZ) tatkräftig unterstützt. „Wir haben uns alle möglichen Ecken und Flächen angeschaut“, erinnert sich EGZ-Wirtschaftsförderin Roswitha Hennig. Ein weiterer Markt auf der „grünen Wiese“ – das sei nicht machbar. Mit dem Werk I wurde dann eine Lösung gefunden. „Es gibt ein Verkehrsgutachten, der Denkmalschutz kann mit der aktuell geplanten Version leben“, sagt Roswitha Hennig. Und: „Wir sind auf der Zielgeraden.“

1800 Quadratmeter in etwa wird der neue Rewe-Markt groß, reine Verkaufsfläche. Es wird eine extra Zufahrt von der Christoph-Lüders-Straße geben. Rewe plant 120 Stellplätze als Parkmöglichkeiten. Dafür sind aber auch grundlegende Änderungen auf dem bisherigen Gelände im Gespräch. So soll beispielsweise der Busbahnhof verlagert werden. Er ist für das Areal vorgesehen, auf dem derzeit noch die Polizeidirektion einen eingezäunten Bereich hat. „Wir freuen uns, dass wir so ein Konzept in der Innenstadt umsetzen können“, sagt Rewe-Planer Thomas Paumer. Seiner Erfahrung nach wird mit einer derartigen Ansiedlung das gesamte Quartier aufgewertet. „Wenn erst der Markt da ist, werden auch die restlichen Flächen angefasst“, ist er überzeugt. Nachbarn hätte der Markt mit der Polizeidirektion derzeit zunächst einen. Ein weiterer, auf der anderen Seite: das geplante soziokulturelle Zentrum.

Sowohl zum Markt als auch zum Zentrum sollen die Stadträte heute am Donnerstag Beschlüsse fassen. Für das soziokulturelle Zentrum geht es ums Geld, einen Vorgriff auf Eigenmittel aus dem Haushalt 2017. Für den Rewe-Markt wiederum soll ein „Aufstellungsbeschluss“ gefasst werden. Das bedeutet nichts anderes, das damit ein längeres Verfahren der Verwaltung in die Gänge kommt. Hartmut Wilke, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, bremst deshalb auch ein wenig die Bau-Euphorie. Er sieht das Vorhaben Rewes aus der Sicht eines Behördenmitarbeiters. Am Dienstagabend hatte die Stadtverwaltung zu einer Einwohnerversammlung in die Jägerkaserne eingeladen – auch das ein Teil der Prozedur, bevor Rewe starten kann: die öffentliche Beteiligung. Knapp 20 Görlitzer Anwohner hörten sich die Pläne des Unternehmens und der Stadt an. Die ganz große Kritik blieb aus.

Hartmut Wilke sieht vier Bausteine, vier Chancen auf dem Gelände des Werkes I: neben Polizeidirektion, Supermarkt und Jugendzentrum noch die sogenannte Basilika. „Für die gibt es bis jetzt noch keine grundsätzliche Idee“, sagt der Amtsleiter. Generell steht er der geplanten Ansiedlung Rewes positiv gegenüber. „Je dichter die Stadt wird, umso dichter rücken die Bewohner zusammen, es gibt ein größeres Potenzial an Kundschaft“, sagt Hartmut Wilke. Natürlich werde es Konkurrenz geben. „Die Märkte müssen sich entsprechend positionieren“, sagt er.

