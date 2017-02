So schaffen die Füchse die Play-offs Die Lausitzer ringen den amtierenden Meister Kassel mit 4:3 nieder. Und da ist noch Luft nach oben.

Die Lausitzer Füchse haben mit einem 4:3-Sieg über die bislang auswärtsstärkste Mannschaft der Liga und amtierenden Meister aus Kassel den fünften Tabellenplatz verteidigt und sieben Spieltage vor Ende der Hauptrunde beste Chancen, die Play-offs auf direktem Weg zu erreichen. Dabei gelang den Füchsen am Dienstagabend bei weitem nicht alles: ein ganz schwaches Überzahlspiel bei Fünf-gegen-Drei, zwei viel zu einfach kassierte Unterzahl-Gegentore binnen 19 Sekunden und ein Torwartfehler, der zu einem Gegentreffer führte. Aber die Füchse überzeugten kämpferisch und schossen eben auch ihre Tore eins mehr als der Gegner.

Die Lausitzer Füchse begannen mit Förderlizenzspieler Marvin Cüpper im Tor, der zur Verfügung stand, weil die Berliner Eisbären spielfrei hatten, und mit 26-jährigen Kanadier Kyle Just, der sein Debüt im Füchse-Trikot gab. Dafür pausierte Jakub Svoboda, der wegen seiner anhaltenden Aduktorenprobleme in dieser englischen Woche geschont wurde. Just wirkte zunächst in der Paradereihe mit den Füchse-Topscorern Hayes und Swinnen noch wie ein Fremdkörper, was aber auch nicht anders zu erwarten war. Überhaupt kamen die Füchse diesmal nur schwer ins Spiel, hatten zunächst mit Abstimmungsproblemen und Passungenauigkeiten zu kämpfen. Die Gäste, amtierender Zweitligameister, wirkten in der Anfangsphase stärker und hatten durch Hungerecker eine Riesenchance zur Führung, als er nach einem Abpraller den Puck völlig frei bekam, ihn aber am halbleeren Tor vorbeischoss (8.).

Das Spiel änderte sich nach 12, 13 Minuten. Die erste Chance hatten die Füchse nach einem Konter über Hayes, aber dessen Pass zum vor dem Tor freien Swinnen war zu ungenau. Dann geriet der Gästetorwart Keller immer mehr unter Beschuss. Mücke schoss knapp vorbei, Bohac zog vor das Tor und scheiterte, Swinnen, Ostwald und Bruneteau versuchten sich vergeblich. Dann aber brach der Bann. Die erste Reihe hielt den schon verlorenen Puck mit viel Einsatz im Drittel, Mücke spielte dann an der Bande auf Heyer, der direkt quer vor das Tor zum heranstürmenden Palka passte, der spielte mit einem Haken noch den Kasseler Torwart aus und schob im Fallen ein (19.).

Das Mitteldrittel begann mit einer fast schon kuriosen Situation. In den ersten acht (1) Sekunden kassierten die Gäste gleich zwei Strafen, wobei sei bei der zweiten (hoher Stock gegen Heyer) noch Glück hatten, dass es ohne Verletzungsfolge und großer Strafe blieb. Aber die Füchse spielten diese doppelte Überzahl ganz schwach, und danach kamen die Gäste wieder besser ins Spiel, machten viel Druck und hatten durch Klinge, der allein vor dem Tor vorbei schoss, und Meilleur, der im Nachsetzen die Latte traf, zwei Riesenchancen (25.). Als dann Füchse-Verteidiger Bruneteau auf die Strafbank musste, kamen die Gäste zum Ausgleich. Ein schneller Pass auf Pimm genügte, und der Kasseler war allein vor dem Tor. Fischer versuchte von hinten, was nicht mehr zu retten war und kassierte gleich noch eine Strafe, während das Tor zählte (30.). Nur 19 Sekunden später war das Spiel gedreht. Ein Querpass von Pimm auf Klinge genügte, und der Jubilar (600. Spiel) hatte wenig mühe zum 1:2 einzuschießen. Aber die Füchse hatten zum Glück die schnelle Antwort parat: Bei angezeigter Strafe kam Just neben dem Tor an den Puck, spielte quer zu Hayes, der mit dem dritten Tor binnen einer Minute den Ausgleich schaffte. Wenig später überstanden die Füchse eine Unterzahl. Dann folgte der große Auftritt von Dennis Swinnen, der den Puck am eigenen Drittel erkämpfte, mit unwiderstehlichem Antritt ins gegnerische Drittel stürmte und den Puck wenige Meter vor dem Tor für Just liegen ließ. Der Kanadier, der besser ins Spiel gekommen war, erzielte in seinem ersten Spiel auch sein erstes Tor zum 3:2 (36.).

Das Schlussdrittel begann erneut mit einer Überzahl für die Füchse, die Jens Heyer mit einer Einzelleistung zum 4:2 veredelte. Der Ur-Weißwasseraner fuhr mit Tempo ins Drittel und an den kurzen Pfosten. Dort täuschte er einen Pass an und nutzte dann eine kleine Bewegung von Torwart keller aus, um den Puck am kurzen Pfosten unterbrachte. Das Spiel blieb spannend, weil Füchse-Torwart Cüpper mit einem Fehler den Anschlusstreffer zum 4:3 ermöglichte. Er wollte einen harmlosen Puck durch die Mitte aus dem Drittel spielen, aber ein Kasseler fing die Scheibe ab, schoss aufs Tor und Merl war beim Abpraller zur Stelle. Danach gab es auf beiden Seiten. Danach verstanden es die Füchse, keine großen Chancen für die Gäste zuzulassen. Fünf Minuten vor Schluss hatte Just allein vor dem Tor die Chance zur Entscheidung, scheiterte aber am Torwart. Aber die Füchse kämpften den Sieg auch so über die Zeit.

Statistik

Lausitzer Füchse – Kassel Huskies 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

1:0 Dennis Palka 18:08 (Assist: Heyer, Mücke)

1:1 Braden Pimm 29:46 (Überzahl: Meilleur)

1:2 Manuel Klinge 30:05 (Überzahl, Pimm, Meilleur)

2:2 Jeff Hayes 30:45 (Just, Parkkonen)

3:2 Kyle Just 33:47 (Swinnen)

4:2 Jens Heyer 41:35 (Überzahl, Bruneteau, Parkkonen)

4:3 Thomas Merl 44:33 (Downing , Carciola)

Lausitzer Füchse

Tor: Cüpper

Verteidigung: Mücke, Bohac – Parkkonen, Ostwald – Geiseler, Bruneteau

Sturm: Just, Hayes, Swinnen – Heyer, Götz, Palka – Lüsch, Schmidt, Fischer – Kubail, Warttig, Hoffmann – Brockelt

Kassel

Tor: Keller

Verteidigung: Lehikoinen, Marco Müller, Kraus, Hanusch, Mat. Müller, Maginot, MacKenzie

Sturm: Christ, Proft, Downing, Merl, Wycisk, Carciola, Lambacher, Pimm, Meilleur, Boiarchinov, Klinge, Hungerecker

Schiedsrichter: Sirko Hunnius

Strafen: Weißwasser 10, Kassel 12

Zuschauer: 1 812

