So rollt es ab Mittwoch im Oberland

Kleine Baustelle – große Auswirkungen: Weil auf der B 98 in Neukirch auf Höhe des Bahnüberganges eine 14 Meter lange Entwässerungsrinne quer über die Fahrbahn erneuert werden muss, wird die Bundesstraße in diesem Bereich für eine Woche komplett gesperrt. Für Autofahrer gibt es eine kilometerlange Umleitung, für Leute, die im Bus unterwegs sind, einen Ersatzfahrplan. Die Straßensperrung tritt an diesem Mittwoch gegen 17 Uhr in Kraft, informierte das zuständige Landratsamt. Was bedeutet sie für den Verkehr auf der Straße und der Schiene sowie für Fußgänger? Die SZ gibt einen Überblick.

Für Autofahrer: Eine kilometerlange Umleitung

Das Landratsamt schildert eine Umleitung zwischen Neukirch und den anderen Teilen des Oberlandes aus. Sie beginnt in Neukirch an der Ampelkreuzung am ehemaligen Hotel „Oberland“ und führt über Wilthen, Kirschau, Schirgiswalde, Sohland und Wehrsdorf nach Steinigtwolmsdorf und Ringenhain – ein zusätzlicher Weg von rund 20 Kilometern. Das Gleiche gilt für die entgegengesetzte Richtung. Die offizielle Umleitung gilt nur als Empfehlung.

Wer von Bischofswerda nach Steinigtwolmsdorf, Ringenhain oder Weifa möchte, kommt wahrscheinlich besser, er nutzt statt der B 98 die Ortsumfahrung Bischofswerda/Berthelsdorf bis Neustadt und fährt dann durch den Hohwald. Zusätzliche Fahrstrecke: rund zehn Kilometer. Außerdem kommt man wesentlich schneller voran, da die Straße, abgesehen von Neustadt und Langburkersdorf, kaum durch Ortschaften führt.

Für Linienbusse: Es gilt ein Ersatzfahrplan

Auch für Linienbusse ist die Baustelle gesperrt. Das ist der Hauptgrund, weshalb die Bauarbeiten vom Herbst vergangenen Jahres auf die Osterferien verschoben worden sind. In den Ferien sind wesentlich weniger Fahrgäste in den Bussen unterwegs. Denn die meisten, die in den Bussen mitfahren, sind Schüler.

Zwischen Bischofswerda und Oppach (Linie 181) werden zum Teil Kleinbusse eingesetzt, in denen Platz für maximal acht Fahrgäste ist. Der Abschnitt Bischofswerda – Neukirch wird zum Teil auch mit größeren Bussen bedient. Die fahren von Bischofswerda aber nur bis zur Haltestelle Neukirch, Oberland – bzw. in der Gegenrichtung ab dieser Haltestelle. An der Oberland-Kreuzung muss man dann umsteigen in den kleineren Bus. Für diese Busse – und nur für sie – richtet das Landratsamt vorübergehend eine Notumleitungsstrecke ein, sodass Fahrgäste ohne großen Umweg von Neukirch nach Ringenhain und Steinigtwolmsdorf kommen.

Auf der Linie 111 (Bautzen – Neukirch – Weifa – Wehrsdorf) fahren in der Bauzeit ausschließlich Kleinbusse. Die Busse der Linie 115 (Bautzen – Neukirch – Wehrsdorf) fahren nur zwischen der Kreisstadt und Neukirch. Die Fahrten zwischen Neukirch und Wehrsdorf entfallen.

Auch die vor allem bei Wanderern und Radfahrern beliebten Busse von Bautzen nach Neustadt (Linie 117/267) sind von der Straßensperrung betroffen. Sie fahren ab Neukirch über Putzkau nach Neustadt. Die Haltestellen in Ringenhain, Steinigtwolmsdorf, Hohwald und am Abzweig zur Hohwaldklinik entfallen ersatzlos. Über die genauen Abfahrtszeiten können sich Fahrgäste an den Haltestellen und im Internet (www.zvon.de oder www.regiobus-bautzen.de) informieren.

Für Fußgänger: Nur sie dürfen die Baustelle passieren

Fußgängern wird das Passieren der Baustelle im Bereich des Bahnübergangs ermöglicht, sagte Sabine Rötschke, Pressesprecherin des Landratsamtes, auf Nachfrage der SZ. Es ist auch möglich, ein Fahrrad dabei zu haben. Ansonsten bleibt die B 98 am Bahnübergang für jeglichen Verkehr gesperrt. Nach Auskunft der Gemeindeverwaltung Neukirch dürfte nicht einmal die Feuerwehr im Notfall die Baustelle passieren. In diesem Fall wären die Feuerwehrleute aus Ringenhain und Steinigtwolmsdorf sicherlich schneller vor Ort als ihre Neukircher Kameraden.

Für Bahnreisende: Züge sollen nach Plan fahren

Keine Auswirkungen haben die Bauarbeiten laut Landratsamt auf den Eisenbahnverkehr der Strecke Dresden – Bischofswerda – Zittau – Liberec. Das heißt: Die Züge fahren in beiden Richtungen, so wie es im Fahrplan steht.

Der Zeitplan: Ab 19.April soll die Straße wieder frei sein

Das für den Straßenunterhalt zuständige Landratsamt lässt eine Entwässerungsrinne, die parallel zum Bahnübergang verläuft und quer über die Straße geht, erneuern. Dort ist Gefahr in Verzug. Laut Kreisbehörde droht die Fahrbahn einzubrechen. Unfälle oder eine lange Sperrung der viel befahrenen Bundesstraße könnten die Folge sein. Gebaut werden könne nur bei Vollsperrung, heißt es im Landratsamt. Die Gemeinde Neukirch hatte sich dagegen angesichts der langen Umleitungsstrecke im vergangenen Herbst für eine halbseitige Straßensperrung ausgesprochen. Die damals anberaumten Arbeiten wurden jedoch kurz vor dem geplanten Start abgeblasen, nachdem Straßenbaubehörde und Bahn Sicherheitsbedenken geäußert hatten. Denn ursprünglich war vorgesehen, dass Linienbusse die Baustelle passieren dürfen – was nun doch nicht der Fall ist.

Die jetzige Lösung trägt die Gemeinde Neukirch mit. Dabei dürfte es als Kompromiss gelten, dass in den Ferien und nach straffem Zeitplan gebaut wird. Die Arbeiten beginnen am Mittwoch gegen 17 Uhr mit dem Ausbau der defekten Rinne. Gründonnerstag wird die neue Entwässerungsrinne eingebaut. Von Karfreitag bis Ostermontag gibt es keine Bauarbeiten. Diese Zeit wird gebraucht, damit der Beton abbinden kann. Am Dienstag nächster Woche wird der Asphalt eingebaut. Für Mittwoch, 19. April, ist die Verkehrsfreigabe vorgesehen.

