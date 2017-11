So richtig lecker muss es sein Babett Beckert feiert ihr 20-jähriges Geschäftsjubiläum. Mit ihrem Imbiss geht ein Traum in Erfüllung.

Babett Beckert ist seit 20 Jahren selbstständig und glücklich im Lecker-Lecker-Imbiss in Sebnitz. © Dirk Zschiedrich

Auch nach der eigentlichen Mittagszeit gehen Nudeln mit Wurst, Schnitzel mit Bratkartoffeln, Eintopf und Co. über die Theke vom Lecker-Lecker-Imbiss an der Schillerstraße. Die Chefin Babette Beckert und ihre Mitarbeiterin Manuela Kaiser haben da schon ein paar Stunden Küche, abwaschen und wieder neu kochen hinter sich. Trotzdem haben sie für ihre Kunden ein nettes Lächeln übrig und auch ein kleines nettes Wort zwischendurch. Eben diese Nähe zu ihren Kunden ist es, die Babett Beckert so schätzt.

Sie konnte vor wenigen Tagen ein Jubiläum feiern: Seit 20 Jahren ist sie selbstständig. Angefangen hatte sie in der Gaststätte der Kegelbahn in ihrem Heimatort Ottendorf. Schon dort war sie bekannt für ihr leckeres Essen. Zwölf Jahre hatte sie die Gaststätte bewirtschaftet. Nächste Station der Selbstständigkeit war dann der „Lecker-Lecker-Imbiss“, anfangs noch im Gewerbegebiet an der Walther-Wolff-Straße. Von dort aus belieferte sie Firmen, bereitete alles für den Partyservice vor.

Doch Babett Beckert ist gern unter Menschen. Und in der Abgeschiedenheit war es ihr doch mitunter etwas einsam. Deshalb nutzte sie die Chance und zog in eine damals leer stehende Fleischerei-Filiale direkt neben den Penny-Markt gegenüber vom Busbahnhof. Da war sie endlich wieder, die Laufkundschaft. „Ich brauche einfach das Gespräch mit meinen Kunden“, sagt sie. Aber auch den Lieferservice hat sie weiter beibehalten. Nicht zuletzt kann sie die Öffnungszeiten hier aber auch gut mit ihrem Familienleben in Einklang bringen. Auch das war ihr wichtig.

Also hat sie alles richtig gemacht. Man sieht es ihr an: Sie ist glücklich in ihrem Imbiss und vor allem dann, wenn es ihren Kunden schmeckt. Da gibt es für die beiden Frauen am Herd ganz viele Komplimente von Männern und Frauen, jüngeren und älteren Kunden. „Zweimal pro Woche komme ich nach dem Einkaufen hierher. Ich habe schon vieles probiert. Alles schmeckt gut und ich brauche nicht selbst zu kochen“, sagt Rentnerin Waltraud Köhler.

Preis und Leistung würden hier stimmen. Die Kunden schätzen aber auch das Handgemachte. Da werden die Schnitzel noch geklopft und die Buletten selbst geformt, während aus der Küche angenehme Bratendüfte aufsteigen.

Hoch im Kurs stehen im Lecker-Lecker-Imbiss logischerweise Nudeln in allen Variationen, gleich gefolgt vom Bauernfrühstück, gefülltes Schnitzel mit Bratkartoffeln und eben auch Eintöpfe. Ist das Mittagsgeschäft vorbei oder auch an den Wochenenden geht es dann in der Küche mit dem Partyservice weiter.

