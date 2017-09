So opulent wird der Bürgerball Das Konzept für Neustadts Ballnacht steht. Darin ist auch von Alkoholverbot die Rede.

Modern kam der Bürgerball dieses Jahr daher. Bei der Auflage 2018 zieht dann nostalgisches Flair in die Neustadthalle. © Archivfoto: Daniel Förster

So fein wie zum alljährlichen Bürgerball putzt sich Neustadt selten heraus. Glitzernde Roben, flotte Tänzer und ausgesuchte Delikatessen bestimmen die rauschende Nacht in der Neustadthalle. Am Sonnabend, dem 20. Januar 2018 findet der Ball zum neunten Mal statt. Das Organisatorenteam des Bürgerballs, der gleichnamige Verein, sammelt noch tatkräftig Mittel von Sponsoren, sagt Simone Schöne. Aber das Motto steht schon jetzt fest: „Wir verwandeln den Saal in ein Ballhaus der 1920er-Jahre.“ Eine glamouröse Reise in ein Jahrzehnt, indem Vergnügen ganz oben auf der Liste stand. Das Motto soll sich durch den gesamten Abend ziehen, außer durch die Garderobe der Gäste. „Eine Kostümparty wird es nicht, es ist und bleibt ein Ball“, betont Simone Schöne.

Nostalgischer Charme vom Teppich bis zur Lampe

Die „Goldenen Zwanziger“ sollen sich am Abend des Bürgerballs durch die gesamte Dekoration ziehen. Die Gestalter planen, Elemente der Epoche aus verschiedenen Ländern widerzuspiegeln. In dem Jahrzehnt strömten die Gäste in Berlin in die Kakadu Bar auf dem Kurfürstendamm, in New York feierten sie in den Nachtklubs von Harlem wilde Partys. Diese und andere Lokalitäten dienen als Vorlage für die Gestaltung der Neustadthalle. Farben und Blumen werden darauf abgestimmt.

Alkohol gibt es reichlich – aber nur heimlich

Die Versorgung der Gäste soll auch 2018 wieder die Neustadthalle mit einem Galabuffet übernehmen. Nur die Getränke werden dieses Mal in einer anderen Form ausgeschenkt. Denn in den 1920ern herrschte in den USA die Zeit der Prohibition, das heißt die Herstellung und der Verkauf von Alkohol waren verboten. Was das Partyvolk erfinderisch machte. Illegale Kneipen schossen aus dem Boden und Selbstgebrautes wurde einfach aus Tassen getrunken, um den Eindruck zu erwecken, man gönne sich lediglich einen Kaffee.

„Gerecht dem Motto werden die Getränke zum Bürgerball in einer außergewöhnlichen Form gereicht“, verspricht Simone Schöne.

Ehrengast aus der Politik ist bereits eingeladen

Rund 400 Gäste werden zur Ballnacht über die Tanzfläche schweben und durch die Räume schwofen. Eine Beautylounge sorgt für Erste Hilfe bei Haaren und Make-up. Wer zum 9. Bürgerball als Ehrengast den ersten Tanz in Anspruch nehmen darf, wird noch nicht verraten. Zwar hat Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich die Schirmherrschaft übernommen, selbst dabei sein wird er aber nicht. Stattdessen soll ein anderer Minister mit seiner Begleitung an einem der Tische Platz nehmen.

Ticketverkauf startet im November

Noch gibt es die Karten für den Bürgerball nicht zu kaufen, aber das Interesse ist laut Veranstalter trotzdem schon groß. Die günstigsten Tickets wird es für knapp 40 Euro geben, die Flaniertickets ohne Buffet. VIP-Tickets kosten das Dreifache. Der Verkauf soll im November starten.

