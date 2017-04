So oft kracht es in Dresden

© Symbolfoto: Roland Halkasch

Die Dresdner Polizei hat die Unfallstatistik für das Jahr 2016 veröffentlicht. Daraus lassen sich drei Tendenzen ablesen, eine negative und zwei erfreuliche. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, gab es im vergangenen Jahr ...

- weniger Tote bei Unfällen im Stadtgebiet,

- weniger an Zusammenstößen beteiligte Radfahrer,

- dafür aber mehr verunglückte Kinder.

Achim Tasche, Leiter der Dresdner Verkehrspolizei, bereitet vor allem die gestiegene Zahl verletzter Kinder Sorgen. „Hier sollten die Eltern über ihr Fahrverhalten nachdenken und natürlich ihre Kinder immer anschnallen“, sagte der Hauptkommissar. Insgesamt wurden 182 Kinder verletzt (28 schwer, 154 leicht). Im Vorjahr waren es noch 149. Die verunglückten Kinder waren als Radfahrer (57), Fußgänger (48) und als Mitfahrer (77) beteiligt. Nachfolgende Grafik zeigt die Gesamtwerte bei Unfällen verletzter Kinder der vergangenen zehn Jahre.

Verletzte Kinder seit 2007

Insgesamt wurden in Dresden im vergangenen Jahr 14901 Verkehrsunfälle polizeilich aufgenommen. Damit stieg die Zahl der Verkehrsunfälle um 3 Prozent. Nicht berücksichtigt in dieser Statistik sind Zusammenstöße auf den Autobahnen.

Unfälle insgesamt seit 2007

Die Zahl der verletzten Personen ist im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen. Demnach verunglückten insgesamt 2581 Menschen, 2182 davon wurden leicht verletzt (in Grafik blau), 390 schwer (in Grafik rot). Zu Tode kamen neun Personen, 2015 waren es elf.

Leicht- und Schwerverletzte seit 2007

Erfreulich ist der erneute Rückgang an Verkehrsunfällen mit beteiligten Radfahrern. 2015 waren es noch 1332, im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 1316 Unfälle mit Radlern. Dennoch ist mit 39,8 Prozent der Anteil der verunglückten Radfahrer unter allen bei Unfällen verletzten Personen nach wie vor hoch. Der Vermeidung von Unfällen mit Radfahrbeteiligung ist der Polizei deshalb auch weiterhin ein großes Anliegen. "Deshalb werden wir als Polizei an unfallträchtigen Stellen im Jahr 2017 noch häufiger präsent sein", kündigt Hauptkommissar Tasch an.

Verkehrsunfälle mit Radfahrern und Verletzte seit 2007

Eine deutliche Sprache sprechen die Unfallursachen: Mit 23,3 Prozent waren Vorfahrtsfehler die häufigsten Gründe für Unfälle mit Verletzten. Weiterhin gehören nicht angepasste sowie zu hohe Geschwindigkeit (9,4 Prozent) und zu geringer Abstand (10,5 Prozent) zu den Hauptunfallursachen. Gestiegen ist allerdings auch der Anteil der Unfälle, die durch alkoholisierte Fahrer verursacht wurden. 218 Mal wurden erhöhte Werte nachgewiesen. Bei 30 Personen waren Drogen im Spiel.



Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen sich mindestens ein Beteiligter unerlaubt vom Unfallort entfernt hat ist um 4,2 Prozent gestiegen. So entfernten sich im vergangenen Jahr 4215 Verursacher unerlaubt vom Unfallort, 2015 passierte das 4046 Mal. Die Zahl der Unfallflüchtigen macht einen beträchtlichen Teil unter den Verursachern aus. Bei über 28 Prozent der von der Polizei aufgenommenen Verkehrsunfälle fehlt mindestens ein Beteiligter. Doch immerhin konnten 1670 Unfallverursacher im vergangenen Jahr ermittelt werden. Daraus ergibt sich eine Aufklärungsquote von 39,6 Prozent. (fsc)

Hauptunfallursachen 2015 und 2016 im Vergleich

Hauptunfallursachen 2015/2016 Verkehrsunfälle gesamt Verkehrsunfälle mit

Personenschäden 2015 2016 2015 2016 Abstand 1823 1712 228 226 Abbiegen, Wenden

und Rückwärtsfahren 2431 2770 420 465 Vorfahrt, Vorrang 1407 1391 558 501 Geschwindigkeit 581 672 205 203 Nebeneinanderfahren 578 622 45 31 Straßenbenutzung 469 511 85 80 Verkehrstüchtigkeit 262 276 108 104 Ruhender Verkehr 137 97 55 43 Überholen 189 211 55 67 Falsches Verhalten der

und gegen Fußgänger 282 289 249 257 Vorbeifahren 99 86 9 1 Technische Mängel 31 29 7 9 Sonstige 6183 6066 160 162

Grafiken: Polizei Dresden

zur Startseite