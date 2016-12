So öffnen städtische Ämter Zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es keine Betriebsruhe.

Alle Ämter der Stadtverwaltung Dresden haben vom 27. bis 30. Dezember geöffnet. Doch es gibt Ausnahmen und abweichende Sprechzeiten. So sind das Straßen- und Tiefbauamt sowie das Schulverwaltungsamt nur am 27. und 29. Dezember bis jeweils 16 Uhr besetzt. Das Amt für Geodaten und Kataster beendet seinen Dienstbetrieb am 29. Dezember um 16 Uhr.

Das zentrale Bürgerbüro Altstadt, Theaterstraße 11, bleibt am 24. Dezember und 31. Dezember, geschlossen. Das Büro der Integrations- und Ausländerbeauftragten bleibt vom 27. bis 30. Dezember geschlossen. Die Mitarbeiterinnen sind ab 2. Januar 2017 wieder im Dienst.

Der städtische Bestattungsdienst ist tagsüber und nachts telefonisch unter 03 51 4393600 erreichbar. Zur persönlichen Aufnahme von Sterbefällen und Ausgabe von Sterbeurkunden (keine Beratung zu Vorsorgeverträgen) hat die Verwaltung auf der Löbtauer Straße 70 wie folgt geöffnet: am 23., 27., 29. und 30. Dezember von 7.30 bis 18 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember von 8 bis 12 Uhr. Ab 2. Januar 2017 erfolgt wieder die Aufnahme von Sterbefällen zu folgenden Zeiten: Montag bis Freitag: 7.30 bis 18 Uhr und Sonnabend: 8 bis 15 Uhr. (SZ/kh)

www.dresden.de/buergerbueros

zur Startseite