So neu wird das Spectaculum Die enge Eingangssituation wird entschärft. Damit verschiebt sich das Areal. Platz für frische Ideen.

So gemütlich die Enge auf dem Areal auch immer ist – das märchenhafte Spectaculum braucht etwas mehr Luft um die Hüften. Natürlich entsprechend den Möglichkeiten und Kräften der IG Spectaculum, die das Ganze seit Beginn an stemmt. Mit viel Liebe und Leidenschaft übrigens immer noch! © Matthias Schumann

Es sind noch 45 Tage, bis die 13. Ausgabe des Märchenhaften Advents-Spectaculums startet. Für Familie Weihnachtsmann eigentlich genügend Zeit, die Koffer am Nordpol in Ruhe zu packen, um ins Wochenendhäuschen am Malzhaus anzureisen. Für die Interessengemeinschaft Spectaculum, die das Großereignis am dritten Advent von Beginn an plant und die Mitarbeiter des Stadtmarketings, verrinnt die Zeit jedoch ziemlich schnell.

Zumal es 2016 ein paar gravierende Neuerungen geben wird. Bereits vor zwei Jahren hatte man die Ausdehnung des Areals auf die Schillerpromenade geprobt. Das Ergebnis war damals nicht übel, jedoch noch nicht vollends ausgereift. Es fehlte an Händlern an dieser Stelle, an genügend Beleuchtung und auch das Wetter spielte 2014 nicht mit. Nun wird das Thema noch einmal aufgegriffen. Grund dafür waren auch die fantastischen Besucherzahlen beim 12. Spectaculum, wo man fast an seine Grenzen stieß. Immerhin 9 500 Gäste strömten an nur zwei Tagen auf das Areal zwischen Pichschuppen, Malzhaus und Elementarium. Das war Rekord!

Eingang wird nach hinten verlagert

Nun soll der enge Einlass an der Pulsnitzer Straße entschärft werden. Indem man ihn einfach etwas weiter nach hinten verlagert. Die Überlegungen gehen in Höhe der gläsernen Brücke am Malzhaus. Die Händler, die bislang im Eingangsbereich standen, wären so für das neue Areal frei. „Der Platz für die vielen Besucher war letztes Jahr mitunter recht eng. Das hat auch jeder vor Ort bemerkt“, so David Kliemann, Leiter des Stadtmarketings. „Mit der Flächenvergrößerung wird hier zum einen vorausschauend für Entspannung gesorgt und ein dritter Eingang in Nähe des Brunnens auf der Schillerpromenade reduziert die Wartezeiten am Einlass.“ Das wird allen Besuchern wohl entgegenkommen. Darüber hinaus bekommen unter anderem die Landsknechte um Stefan Seibt etwas mehr Platz für ihr historisches Lager. Dies rückt aus dem engen Hinterhof heraus und wird an präsentativer Stelle aufgebaut. An deren Taverne soll sich nach neuesten Ideen auch eine zweite kleine Bühne anschließen. „So binden wir das Gelände besser in die ganze Programmgestaltung mit ein“, erklärt IG-Mitglied Steffen Lorenz.

Die Spielleute von Argentum Ferrum werden hier ihre wilden Lieder aufspielen. Auch der eine oder andere Gaukler kommt sicherlich vorbei. Der gestrenge Marktvogt wird seine Rundgänge verstärken. Und vielleicht die Weihnachtsmannfamilie bei den raubeinigen Landsknechten zu Besuch kommen. So befruchtet man sich gegenseitig. Bei den mittlerweile über 30 mitwirkenden Märchenfiguren gibt es natürlich wieder Zuwachs: Dornröschen wird erstmalig in ihren bekannten Schlaf fallen. Oder wenigstens alle Besucher vor der gefährlichen Spindel warnen. Weitere Überraschungen sind in Arbeit. Bereits im September hat die intensive Planung Fahrt aufgenommen. „Der Händlerbesatz wird quantitativ und qualitativ den Vorjahren entsprechen“, heißt es. „Und spätestens zur Einkaufsnacht werden auch die Werbemittel wie Plakate, Folder und anderes vorliegen“, so David Kliemann.

Die City-Initiative plant übrigens 2016 ihren einkaufsoffenen Sonntag diesmal eine Woche eher. Am 4. Dezember sollen alle Geschäfte öffnen. So gibt es an mehreren Wochenenden etwas zu erleben in Kamenz. Und weitere tolle Aktionen werden gerade vom City-Management in der Adventszeit vorbereitet.

13. Märchenhaftes Advents-Spectaculum: 10. & 11. Dezember, Sa.: 14-23 Uhr / So. 13-20 Uhr.

