So neu wird das Forstfest Sogar im Festumzug gibt es Änderungen. Und Sicherheitsauflagen verschlingen mehr Geld.

Heiß begehrt in den letzten Jahren: Die älteren Festumzugsteilnehmer ab Klasse acht füllten bislang die sogenannten Sterne. Da aber auch immer mehr Neunt- bis Elftklässler mitlaufen wollten, wurde es zu voll. Deshalb bekommen die 8. Klassen erstmals in der Geschichte des Forstfestes ihre eigene Abteilung. Mit neuen Stäben und Klassenfahnen. © Archivfoto: René Plaul

Nichts ist eigentlich so unverrückbar, wie der Kamenzer Forstfestumzug. Selbst filigrane Änderungen fallen hartgesottenen Fans sofort ins Auge. Und führen stets zu Diskussionen im Forstfest-Komitee. Selbst der Marktplatz konnte wegen der in Stein gemeißelten Festzugordnung (festgelegt von Schulrektor Leuner 1844) viele Jahrzehnte keinen einzigen Baum erhalten. Nun hat sich einiges getan in dieser Sache. Und sogar der diesjährige Forstfestumzug kommt leicht verändert daher. Schuld sind ausgerechnet die eigentlich positiv zu bewertenden, steigenden Teilnehmerzahlen. Hier gibt es diese und andere wichtige Veränderungen 2017 im Überblick.

Stadt stattet künftig eine zusätzliche Abteilung beim Festzug aus

Wie schon erwähnt: An Lokalpatrioten mangelt es zurzeit nicht in der Stadt. Vor allem die Jugend hat den Forstfestumzug in den letzten Jahren für sich entdeckt. Die Teilnehmerzahlen von fast 1400 Schülerinnen und Schülern sprechen für sich. 2016 waren es noch 1276. Was auch enorm war. „Wir verzeichnen den Trend, dass vor allem immer mehr Neunt- bis Elftklässler wieder am Zug teilnehmen wollten. Man möchte gern sich selbst und auch Flagge für Kamenz zeigen, haben wir den Eindruck. Das begrüßen wir natürlich“, so der Vorsitzende des Forstfestfördervereines, Volker Schmidt. Zuletzt waren es etwa 330 ältere Teilnehmer.

Die Schüler aus der achten bis zur elften Klasse liefen in all den Jahren immer in den sogenannten Sternen mit, welche den Zug eröffnen und die einzelnen Klassenstufen voneinander trennen. Doch so ein Stern hat seine festen Regeln: Zwölf bis 16 Schüler tragen hier vornehmlich Lyren, Füllhörner, Heide- und Eichenkränze. Mehr gehören nicht hinein. „Wir haben lange überlegt, wie wir den Ansturm bewältigen können. Und haben uns entschieden, für die Achtklässler, die auch in den Sternen mitliefen, nun eine extra Abteilung zu schaffen“, so Schmidt.

Die sechs achten Klassen der beiden Kamenzer Mittelschulen laufen also fortan im Klassenverband. Dafür greift die Stadt tief in die Kasse. Denn es mussten sechs neue Klassenfahnen genäht, und bis 35 neue Kränze finanziert werden. Ein Kraftakt, der mit Unterstützung der Volksbank Bautzen, dem Möbelhaus H&H sowie dem Caravan-Reisemobile Eyke, möglich wurde. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass das Forstfest jährlich ein Verlustgeschäft für die Stadt bedeutet, freut man sich freilich über die eben neu geschlossenen Verträge mit den Sponsoren. Immerhin hat Kamenz ein Minus von 50 000 Euro jährlich zu Buche stehen. Welches man fürs liebste Stadtfest und die Traditionen gern hin nimmt. Dennoch: Jeder Euro zusätzlich hilft wirtschaften.

Auch Freitag und Donnerstag muss nun auf dem Festplatz gezahlt werden

Bislang mussten die Gäste nur von Sonnabend bis Mittwoch Eintritt auf dem Rummelplatz zahlen. Dies ändert sich ab 2017: Der Stadtrat hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber letztendlich müssen erhöhte Sicherheitsauflagen umgesetzt werden. Das kostet mehr Geld. Gleich zwei Bewachungsunternehmen sind täglich präsent. Dies bedeutet, dass künftig auch am Freitag und Donnerstag Eintritt kassiert wird.

Die Preise für die einzelnen Tage bleiben dabei stabil. Mittlerweile gibt es sieben unterschiedliche Farben dafür. Trotzdem empfiehlt es sich, den Vorverkauf in der Kamenz-Info sowie im Bürgerservice im Rathaus zu nutzen und sich ein Wochenpaket zu holen. Das kostet 6 Euro. Dieses Angebot besteht allerdings nur bis 17. August. Ermäßigte Wochenpakete sind nur noch im Forst an der Tageskasse erhältlich. Hier kam es zu gehäuftem Missbrauch mit weitergegebenen Berechtigungsausweisen im Vorfeld. Deshalb wird dieses Paket nur noch personengebunden am Festplatz verkauft. Jedes Jahr wird heiß diskutiert, warum überhaupt für einen Rummelplatz abkassiert wird – mit Blick auf die Ausgaben der Stadt für die Umzüge und das jährliche große Minus in der Stadtkasse, müsste eigentlich Verständnis aufkommen. Und ohne blütenreichen Umzug gäbe es überhaupt kein Forstfest.

Schausteller regten veränderte Öffnungszeiten im Forst an

Das Forstfest-Komitee nahm bereits kurz nach dem letzten Forstfest die Wünsche der Schausteller im Forst ernst. Und diskutierte lange über neue Öffnungszeiten des Festplatzes. Wenn in der Stadt nämlich Montag- und Donnerstagmittag noch die Umzüge laufen, verirrte sich kaum einer auf den Rummel. Hier öffnet der Festplatz nun deshalb künftig eine Stunde später. Auch nachts machen die Schausteller und Zeltbetreiber ab 2017 unter der Woche eine halbe Stunde eher dicht. „Es kristallisierte sich heraus, dass jenseits von 22 Uhr immer weniger Publikum da war“, so Schmidt. Am Wochenende ist freilich entsprechend länger offen.

Über 90 Fahr- und Amüsiergeschäfte öffnen wieder auf dem Festplatz

Laut Marktmeisterin Christine Fleischer haben sich auch in diesem Jahr wieder 72 Schausteller mit über 90 Geschäften im Forst angesagt. Natürlich werde es immer schwieriger, sie über sieben Tage zu binden. Zumal einige eigentlich am liebsten bereits am Mittwochabend abbauen würden, da bereits andere Arrangements fürs nächste Wochenende warten. Doch nur das Riesenrad besitzt 2017 abermals diese Ausnahmegenehmigung, weil es sonst überhaupt nicht kommen würde. Das Görlitzer Altstadtfest will man sich nicht entgehen lassen. Die Stadt muss also in den sauren Apfel beißen. „Wir bemühen uns immer, attraktive Fahrgeschäfte heranzubekommen, fahren übers Jahr auch persönlich auf andere Märkte und Feste, um mit den Schaustellern zu reden. Doch der Generationswechsel in der Branche ist der Sache nicht gerade förderlich. Der Nachwuchs setzt auf Imbissbuden – gegessen wird immer“, so Christine Fleischer. Doch mit Bungee, Hyper X, Polyp und Drop Attack kann man durchaus erneut in Kamenz punkten. Familientag ist übrigens wieder der Montag, der sich als besserer Tag erwiesen hat, als Dienstag.

