So malen Sieger Beim Schiebock-Wettbewerb im Tierpark Bischofswerda gibt es Familienkarten zu gewinnen. Die ersten gehen nach Bretnig, Chemnitz und Bischofswerda.

Dieses Bild stammt von Max Schramm (8), der bei Oma und Opa in Bretnig zu Besuch war und den Schiebock mit Fass und Schneeeule belud. Es gehört zu bis jetzt 59 Einsendungen beim Schiebock-Malwettbewerb im Tierpark. Der Wettbewerb läuft weiter. Im August beim Fest 60 Jahre Tierpark werden alle Bilder gezeigt. – Auch stadtweit läuft ein Schiebock-Wettbewerb anlässlich „790 Jahre Bischofswerda". Kontakt: berger@lebenshilfe-bischofswerda.de oder wir@kijunetzwerk.de

Pia Fischer (10) aus Chemnitz mit einer tierischen Gesellschaft auf dem Schiebock.

Lea Hoekewald (11) aus Bischofswerda und ihr Bär in Lila. Alle drei Einsender erhalten eine Familienkarte.

Im Zoo gibt es Braun- und Nasenbären und Waschbären noch dazu. Aber lilafarben sind sie alle nicht. Der Bär in Lila auf braunem Schiebock entspringt der Fantasie von Lea Hoekewald. Das Mädchen aus Bischofswerda ist elf Jahre alt. – Eins von fast 60 Kindern, die in den letzten Tagen im Tierpark waren und an den hier ausliegenden vorgefertigten Schiebock-Zeichnungen weitergemalt haben. Sie beteiligen sich damit am Schiebock-Malwettbewerb. Belade einen Schiebock mit deiner Fantasie ist ganz grob die Aufgabe. Über die vielen Einsendungen freuen sich Tierparkleiterin Silvia Berger und ihr Team. „Alle sind toll. Uns fiel die Auswahl schwer.“ Jeden Monat werden jetzt unter kleinen Gestaltern drei Familienkarten für den Zoo ausgelost. (SZ/ass)

