So machen Sie es Einbrechern schwer

Organisierte Banden brechen tagsüber ein Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Einbrüche bundesweit erneut angestiegen. „Für Einbrecher bietet die A17 die perfekte Möglichkeit, um in Pirna und Umgebung schnell zum Tatort zu kommen und sich dann auch wieder schnell zu entfernen“, erklärt Polizeihauptkommissar Detlef Kaminsky. Solche Täter, von der Polizei überörtlich agierende Gruppen genannt, versuchen hauptsächlich tagsüber, in fremdes Eigentum einzudringen. Also dann, wenn die Bewohner zum Beispiel auf Arbeit sind. Im Moment wird laut Polizei tagsüber häufiger eingebrochen als in der Nacht. „Im Gegensatz zu den organisierten Banden sind Einzeltäter oft ortsansässig und agieren eher nachts“, sagt Detlef Kaminsky. „Jetzt, da es früher am Tag dunkel wird, werden die Einbruchsversuche wahrscheinlich auch wieder am Vorabend zunehmen.“ Das Vorgehen hat sich kaum verändert: Türen werden aufgebrochen, Fenster aufgehebelt oder eingeworfen.

Nachbarn, die aufeinander achten, sorgen für mehr Sicherheit „Wohnen Sie in einem Mehrfamilienhaus, dann sollten Sie auch tagsüber die Haustür geschlossen halten“, empfiehlt der Kommissar. „Und prüfen Sie genau, wer ins Haus möchte, bevor Sie den Türöffner betätigen.“ Wer Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück bemerkt, sollte diese ruhig ansprechen und fragen, was sie wollen. Keller- und Bodentüren sollten immer geschlossen sein, denn auch dort befindet sich lohnendes Beutegut für Einbrecher. Für die Urlaubszeit empfehlen die Anti-Einbruch-Fachleute eine gegenseitige Wohnungs- oder Hausbetreuung, denn das Haus sollte niemals über längere Zeit einen unbewohnten Eindruck machen. Die Tipps der Experten: Lassen Sie Ihren Briefkasten von Nachbarn oder Freunden regelmäßig leeren. An den zur Straße gewandten Fenstern sollten die Rollläden ab und zu bewegt werden. Die der Straße abgewandten Rollos hingegen sollten zugezogen sein. Auch wenn sie einen Einbrecher nicht unbedingt abhalten, verursacht es immerhin einen enormen Lärm, wenn sich jemand daran zu schaffen macht. Und auch zu hoch sprießendes Gras im Garten ist eine Einladung. Vielleicht kann ja ein Freund während des Urlaubs den Rasen mähen.