So machen Sie es Einbrechern schwer Ein aufgehebeltes Fenster, die Wohnung durchwühlt: Was man dagegen tun kann, verriet die Polizei in Pirna.

Polizeihauptkommissar Detlef Kaminsky und Fachberater Jan Vogtländer demonstrieren an einem Modell, mit welcher Technik sich Fenster und Türen am besten vor Einbrechern schützen lassen. © Kristin Richter

Alle dreieinhalb Minuten wird in Deutschland ein Einbruch verübt. Dabei setzen den Betroffenen das verlorene Sicherheitsgefühl und die Verletzung der Privatsphäre oft mehr zu als der materielle Schaden. Doch wie kann man sich selbst und sein Eigentum am besten schützen? Die Polizei beriet dazu am Mittwoch kostenlos auf dem Pirnaer Marktplatz.

Organisierte Banden brechen tagsüber ein

Im Jahr 2015 ist die Zahl der Einbrüche bundesweit erneut angestiegen. „Für Einbrecher bietet die A 17 die perfekte Möglichkeit, um in Pirna und Umgebung schnell zum Tatort zu kommen und sich dann auch wieder schnell zu entfernen“, erklärt Polizeihauptkommissar Detlef Kaminsky. Solche Täter, von der Polizei überörtlich agierende Gruppen genannt, versuchen hauptsächlich tagsüber, in fremdes Eigentum einzudringen. Also dann, wenn die Bewohner zum Beispiel auf Arbeit sind. Im Moment wird laut Polizei tagsüber häufiger eingebrochen als in der Nacht.

„Im Gegensatz zu den organisierten Banden sind Einzeltäter oft ortsansässig und agieren eher nachts“, sagt Detlef Kaminsky. „Jetzt, da es früher am Tag dunkel wird, werden die Einbruchsversuche wahrscheinlich auch wieder am Vorabend zunehmen.“ Das Vorgehen hat sich kaum verändert: Türen werden aufgebrochen, Fenster aufgehebelt oder eingeworfen.

Nachbarn, die aufeinander achten, sorgen für mehr Sicherheit

„Wohnen Sie in einem Mehrfamilienhaus, dann sollten Sie auch tagsüber die Haustür geschlossen halten“, empfiehlt der Kommissar. „Und prüfen Sie genau, wer ins Haus möchte, bevor Sie den Türöffner betätigen.“ Wer Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück bemerkt, sollte diese ruhig ansprechen und fragen, was sie wollen. Keller- und Bodentüren sollten immer geschlossen sein, denn auch dort befindet sich lohnendes Beutegut für Einbrecher.

Für die Urlaubszeit empfehlen die Anti-Einbruch-Fachleute eine gegenseitige Wohnungs- oder Hausbetreuung, denn das Haus sollte niemals über längere Zeit einen unbewohnten Eindruck machen. Die Tipps der Experten: Lassen Sie Ihren Briefkasten von Nachbarn oder Freunden regelmäßig leeren. An den zur Straße gewandten Fenstern sollten die Rollläden ab und zu bewegt werden. Die der Straße abgewandten Rollos hingegen sollten zugezogen sein. Auch wenn sie einen Einbrecher nicht unbedingt abhalten, verursacht es immerhin einen enormen Lärm, wenn sich jemand daran zu schaffen macht. Und auch zu hoch sprießendes Gras im Garten ist eine Einladung. Vielleicht kann ja ein Freund während des Urlaubs den Rasen mähen.

Mechanische Sicherungseinrichtungen bieten den besten Schutz

Diebe haben wenig Zeit und wollen nicht gesehen oder gehört werden. Das heißt: Je mehr Erschwernisse auf den Täter zukommen, desto seltener erreicht er sein Ziel. „Ein guter Anfang für Ihren Schutz ist daher eine Beleuchtungsanlage mit Bewegungsmelder, angebracht in einer Höhe von mindestens drei Metern“, erklärt Detlef Kaminsky. Noch besser schützen mechanische Sicherungseinrichtungen. Die Polizei empfiehlt daher Fenster und Türen mit RC2-Norm. Dieser Sicherheitsstandard beinhaltet verriegelbare Tür- bzw. Fenstergriffe und eine durchwurfsichere Verglasung. Wertsachen sind laut Kaminsky in einem fest mit der Bausubstanz verankerten Tresor oder in einem Bankschließfach am sichersten aufgehoben.

Das Ehepaar Moncsek aus Pirna, das sich am Mittwoch in der mobilen Beratungsstelle auf dem Pirnaer Markt informierte, ist schon gut geschützt. „Die Fenster in unserem neuen Haus haben wir mit Pilzkopfsystem und verriegelbaren Fenstergriffen bestellt“, verraten die beiden. Dennoch nutzten sie die Beratungsmöglichkeit der Polizei. Sie wissen nun, was sie noch zusätzlich für ihre Sicherheit tun können.

„Grundsätzlich sollten Sie“, rät der Experte, „wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung verlassen, alle Türen und Fenster verschließen. Denn gekippte Fenster sind für Täter offene Fenster.“ Diese können die Diebe mit Leichtigkeit schnell und leise aufhebeln.

Polizeiliche Beratungsstelle der Polizeidirektion Dresden, Schießgasse 7, 01067 Dresden,Telefon 0351 4832243; geöffnet dienstags 14 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung.

Hier gibt es Auskünfte per E-Mail und im Netz

