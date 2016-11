So lohnt sich Schaufensterbummeln in Weißwasser Eine Projektausstellung in der Bahnhofstraße zeigt die Produktvielfalt in der Stadt. Das hilft Händlern – und Kunden.

Weißwasser. Auf der gemütlichen Schlafcouch in dekorativen Rottönen liegt eine kuschelige Wolldecke. Das Teeservice auf dem Tisch davor lädt zum Bleiben ein. Tee? Oder doch lieber einen kleinen Schwarzen aus der Espressomaschine? Das heimelige Ambiente ist derzeit in einer Ausstellung in der ehemaligen Tourismusinformation in der Bahnhofstraße zu sehen. Sie zeigt ausschließlich Produkte, die in Geschäften Weißwasseraner Händler erworben werden können und zum Teil auch in der Region hergestellt werden.

Neben Herrenoberbekleidung aus dem Textilhaus Ritter, sind ein Fahrradhelm und eine -klingel vom Online-Versandhändler Multibuy auf der Berliner Straße zu sehen oder ein hölzerner Elch von der Lebenshilfe Weißwasser. Die Schlafcouch und der Tisch stammen übrigens von Möbel Petsch, die Espressomaschine vom Küchenstudio Schwarzbach. die Decke von Markus Schibilsky. Der Raumausstatter hatte den kürzesten Weg. Sein Geschäft liegt direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite. Insgesamt 46 Händler haben sich an der Ausstellung beteiligt, wobei der Begriff Händler sehr weit gefasst ist. Dazu gehören die Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (GAB), die Lebenshilfe und der Eine-Welt-Laden.

Zu sehen ist die Schau nur vom Schaufenster aus. „Wir wollten bewusst keine Verkaufsausstellung“, erklärt Annett Felgenhauer. Sie hat das Ausstellungsprojekt zusammen mit ihrer Kollegin Christine Lehmann vom Projekt „Perspektiven Weißwasser“ initiiert. Die Idee dazu entstand im Rahmen des Händlerforums bei der Sommerakademie im September. „Wir wussten am Anfang nicht, ob die Idee ankommt und wie viele Händler sich melden werden“, sagte Annett Felgenhauer bei der Eröffnung am Dienstag und freute sich über die große Resonanz. Bei der Vorbereitung ergaben sich einige Überraschungen. „Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass es im Küchenstudio Schwarzbach Reißverschlüsse und Knöpfe zu kaufen gibt“, erzählt sie und liefert die Lösung gleich mit. Als Sylvia Ozellis vor einigen Jahren ihr Wollgeschäft auflöste, übernahm das Küchenstudio einen Teil der Waren. Allein wegen solcher Überraschungen lohne ein Blick in die Weißwasseraner Geschäfte, meint Annett Felgenhauer, die die Schau auch als Anregung für Weihnachtsgeschenke sieht.

Das Kürzel „BIWAQ“ steht für „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“. In der Glasstadt läuft das Förderprogramm unter der Bezeichnung „Perspektiven Weißwasser“ noch bis 2018. Dafür stehen 1,8 Millionen Euro zur Verfügung. Die Geldgeber sind der Europäische Sozialfonds (ESF) und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB). Die Förderung des örtlichen Handels in Zeiten des Internets ist nur ein Teil des Gesamtprojekts, das sich die Belebung des Quartiers rund um die Glasfachschule zum Ziel gesetzt hat.

Um Geschenke „Handel im Wandel“ und wie er belebt werden kann, ging es auch bei einem Diskussionsforum am Montagabend. Obwohl nur wenige Händler teilnahmen, seien die Gespräche sehr fruchtbar gewesen, so OB Torsten Pötzsch. Ein Ergebnis daraus ist ein regelmäßiger Händlerstammtisch. Ein erstes Treffen soll Ende Januar stattfinden. Außerdem wurde die Idee aufgegriffen, Löhne künftig anteilig in Sachgutscheinen auszuzahlen. Dazu erwerben Arbeitgeber Kontingente bei örtlichen Händlern und geben sie als Teil des Lohns an ihre Angestellten weiter. Ein entsprechendes Projekt geht aktuell im Erzgebirgsraum an den Start. „Wir wollen demnächst bei verschiedenen Arbeitgebern anfragen, ob Interesse besteht“, sagte OB Pötzsch und betonte, dass die Stadt stets nur die Rahmenbedingungen für den Handel schaffen könne. Die Initiative müssten schon die Händler ergreifen.

Wer die Projektausstellung in der Bahnhofstr. 3 als Anregung für Weihnachtsgeschenke nutzen will, braucht sich nicht zu beeilen. Die Schau ist noch bis Anfang Januar zu sehen.

