So löst die Stadt das Parkchaos hinterm Bahnhof

Eng geht es nicht nur auf den Straßen hinter dem Hauptbahnhof zu. In großen Teilen der Südvorstadt sind Parkplätze Mangelware. Das soll sich ändern.



Pendler, Anwohner, Dresden-Besucher: Wer hinter dem Hauptbahnhof einen Parkplatz sucht, der muss mit großer Konkurrenz leben. Den ganzen Tag über wird es hier eng. Freie Lücken? Fehlanzeige! Ein Zustand, der für viele Teile der Südvorstadt gilt. Bis hoch zum Campus der TU Dresden klagen viele Anwohner über fehlende Parkplätze. Im Gebiet gibt es viel Publikumsverkehr. Studenten, die zur Uni wollen, Besucher im Finanzamt und im Bahnhof, Pendler, die in den Firmen im Karree arbeiten. Viele kommen mit dem Auto und blockieren die Stellplätze. Lange hat die Stadt kaum etwas gemacht, um das Problem zu lösen. Nun gibt es drei Teilgebiete, in denen sich etwas ändern soll. Dabei ist die Idee für eine Lösung nicht unbedingt neu.

Zone : Pendler blockieren Gebiet rechts der Fritz-Löffler-Straße

Direkt hinter dem Hauptbahnhof suchen viele Autofahrer einen Parkplatz, die im Bahnhof etwas erledigen müssen. Das Gebiet ist zudem beliebt, bei Gästen in der Innenstadt. Dabei stehen auf vielen Straßen in der Nähe des Bahnhofes Parkuhren. Die Stunde kostet Montag bis Sonnabend 50 Cent, das Tagesticket drei Euro. Viele Auswärtige nutzen dies. Zum Ärger der Anwohner, die kaum einen Platz finden. Auch Ärzte auf Hausbesuch haben Schwierigkeiten. Trotzdem gibt es in diesem Bereich bisher kein Anwohnerparken. Eine Umfrage unter den Mitgliedern der Wohnungsgenossenschaft Glückauf Süd hatte vor Jahren keinen Bedarf dafür ergeben. Nun aber könnte die Stadt einzelne Straßen nur für die Anwohner reservieren. Ein Konzept dafür liegt vor. Geld zur Umsetzung ist im Haushalt aber nicht eingeplant.

Zone : Rund um das Finanzamt wird es eng

Eigentlich gibt es direkt an der Strehlener Straße einen großen Parkplatz. Wer nur kurz etwas erledigen muss, findet hier stets Platz. Doch genutzt wird dies kaum. Die Nebenstraßen sind attraktiver, wohl auch, weil hier nichts für den Stellplatz bezahlt werden muss. Nun will die Stadt auch in diesem Gebiet Anwohnerparkflächen ausweisen. Zudem sollen Ticketuhren aufgestellt werden. An einzelnen Stellen soll es auch möglich sein, zeitweise sein Auto kostenfrei abzustellen. Dies ist vor allem vor Geschäften angedacht.

Zone : Neue Parkregeln für eine große Fläche rund um den Campus

Das dritte Teilstück ist die größte Fläche, für die es neue Parkregeln geben soll. Dort gibt es bereits ein kleines Gebiet mit Anwohnerparken, an der Zeunerstraße. Demnächst könnte es noch mehr Straßen geben, die für die Autos der Anwohner reserviert sind. Allerdings haben sich Bewohner der Hochschulstraße zuletzt gegen das Anwohnerparken ausgesprochen. Dafür hatte die Linke eine nicht repräsentative Umfrage durchgeführt. Dazu soll es zusätzliche Stellen geben, an denen ein Parkticket gelöst werden muss. Die Verwaltung arbeitet derzeit an einer Vorlage mit konkreten Maßnahmen für den Stadtrat. Dabei erwarte die Verwaltung aber auch ein angemessenes Engagement von Wohnungsgenossenschaften und dem Land, wenn es um Wissenschaftsbauten geht, teilt Doris Oser, Referentin im Amt für Stadtentwicklung, mit. Diese Akteure sollen ebenfalls für mehr Stellplätze sorgen – außerhalb des öffentlichen Straßenraumes. Bevor die neuen Regeln tatsächlich gelten, soll es eine Bürgerbeteiligung geben.

