So lief der Überfall im Netto-Markt

Fünf Tage nach dem Raubüberfall eines Maskierten herrscht vor dem Netto an der Bismarckstraße wieder Alltag.

Auch Mitarbeiterin Fransika Uhlmann geht wieder ihrer gewohnten Arbeit nach. Ein mulmiges Gefühl bleibt.

Unter welcher Anspannung das Team des Netto-Marktes an der Bismarckstraße in Nossen nach dem bewaffneten Überfall vom letzten Freitag noch steht, zeigt sich auch fünf Tage danach. Gerade als die Filialleiterin der SZ die Lagertür am Hintereingang zeigen will, die der unbekannte Täter am Freitag kurz nach 19 Uhr aufhebelte, fährt ihr der Schreck in die Glieder. „Oh Gott“, ruft die Chefin, als sie die Tür öffnet und just wieder eine Person erblickt, wo sich sonst eigentlich niemand aufhält. Dann die Erleichterung – es ist nur ein Mechaniker, der den am Freitag zerstörten Bewegungsmelder reparieren möchte, sich die aufgehebelte Tür näher anschaut.

Die Netto-Marktleiterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, war selbst nicht bei dem Überfall dabei, zur Tatzeit nicht mehr im Dienst. Trotzdem fährt ihr ein Schauer über den Rücken, sobald sie an die ihr geschilderten Szenen denkt. Zwei direkt betroffenen Mitarbeiterinnen habe sie vorerst freigegeben. „Die werden jetzt psychologisch behandelt.“ Einiges gelte es klar zu stellen, da es im Polizeibericht und ersten Zeitungsmeldungen falsch rüber gekommen sei, sagt die Leiterin. So habe am Freitagabend niemand in die Bäckerei Stölzel eingebrochen, deren Filiale sich im Eingangsbereich von Netto am großen Parkplatz befinde. Das sei vermutlich falsch vermittelt worden, weil von hier der Notruf an die Polizei abgegeben wurde.

„Den hat eine Kollegin getätigt, die zuvor aus dem Büro durch den Markt gerannt ist und bei dem Bäcker Hilfe suchte“, so die Chefin. Wenige Minuten zuvor hatte der Täter mit einem langen Gegenstand den Bewegungsmelder außer Gefecht gesetzt, der sich in etwa 3 Meter Höhe über der Tür des Lagers befindet und anschließend die Tür aufgehebelt. Eine von drei Mitarbeiterinnen, die sich zu diesem Zeitpunkt – es war noch eine knappe Stunde bis Ladenschluss – im Markt befunden hatten, läuft dem Täter über den Weg. Er bedroht sie mit einem Gegenstand, der „zumindest wie eine Waffe anmutete“, will Zugang zum Büro, wo die Tageseinnahmen in einem Tresor lagern. Eine zweite Kollegin kommt ins Lager, verwickelt den Täter in ein kurzes Gespräch, hört ihn deutlich vernehmbar hochdeutsch reden. „Von mir bekommst du kein Geld“, soll die 62-jährige dem Verbrecher gesagt haben, so die Leiterin. Als der sie daraufhin massiv bedroht , schließt sie das Büro und den Tresor auf.

Während der voll maskierte Unbekannte sich die Tageseinnahmen in Höhe von circa 22 000 Euro sichert, konzentriert er sich einen Moment nicht auf die Mitarbeiterin im selben Raum. Sie nimmt allen Mut zusammen und läuft durch den Markt in Richtung Bäckerei Stölzel davon, von wo aus die Polizei benachrichtigt wird. „Für meine Angestellte tut es mir leid, dass sie so etwas noch mitmachen musste. Sie geht nächstes Jahr in Rente“, berichtet die Leiterin. Nur wenige Minuten nach dem Notruf stehen zehn Einsatzwagen vor dem Netto. Sogar ein Hubschrauber kreist über der Bismarckstraße und dem Bahnhof. Ein Fährtenhund soll die Spur des Diebes nachvollziehen. Doch der Täter, der gezielt und äußerst schnell vorgeht, ist verschwunden.

Anwohner Helmut Beyer hat die Szenerie am Freitagabend beobachtet. „Ich habe aus dem Fenster genau auf den Netto-Vorplatz geguckt“, so der 81-jährige Nossener. „Gegen 20 Uhr war hier alles voll mit Polizisten. Die haben komplett abgeriegelt. Gegen halb neun sind sie mit ihrem Hund runter zu den Gleisen des Bahnhofs“.

Hier, meint Beyer, müsse sich wohl der Täter hingeflüchtet haben. Er vermutet, dass ein Komplize den Einbrecher hier hat einsteigen lassen. Dann seien sie davon gefahren. Dass der Geldtransporter immer Sonnabendvormittag kommt, sei kein Geheimnis. Der Gesetzesbrecher habe das wohl gewusst, darum Freitagabend zugeschlagen. Das glaubt auch die Marktleiterin.

Dass für den erheblichen Einnahmeverlust die Versicherung aufkommt, davon geht sie aus. „Außerdem wurde beschlossen, dass sich ein Wachschutz mehrmals pro Woche im Laden aufhält und für mehr Sicherheit sorgt“, erzählt die Chefin. Der Betrieb gehe inzwischen wieder seinen normalen Gang. Von der ermittelnden Kriminalpolizei heißt es, dass die gefundenen Spuren ausgewertet wurden. Neue Erkenntnisse zum geflüchteten Täter gibt es bislang noch nicht.

