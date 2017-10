So läuft’s bald am Riesapark Schon Anfang November gelten auf dem Parkplatz neue Regeln. Die SZ erklärt, was sich ändert.

Die ersten Markierungen an der neuen Bushaltestelle vor dem Riesapark sind bereits angelegt. Schon Anfang November könnten auch die Bauarbeiten auf dem Parkplatz beendet sein. Der Bus hält dann nicht mehr direkt an der Einfahrt zum Einkaufszentrum, sondern etwas weiter mittig. Nicht die einzige Änderung, die damit einhergeht.Die SZ stellt vor, was sich geändert hat und noch ändern wird.

Fünf Ausfahrten fallen weg

Wichtigste Neuerung, die mit dem neuen Bushalt kommen soll, ist die veränderte Verkehrsführung. An insgesamt sechs Stellen können Autofahrer dann nicht mehr aus Richtung Riesapark auf die Hauptachse auffahren, die über den Parkplatz verläuft (siehe Grafik). Diese Zufahrten können dann nur noch als Einfahrten in Richtung der Geschäfte genutzt werden, nicht mehr als Ausfahrten. An der ersten Zufahrt auf den Parkplatz gilt diese Regelung bereits jetzt. Sie hat aus Sicht der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) den Vorteil, dass der Bus zügig zur Haltestelle fahren und anschließend wenden kann, weil keine Fahrzeuge mehr von rechts auf die Mittelmagistrale einbiegen. Der Parkplatz selbst bleibt derweil in alle Richtungen befahrbar, eine Einbahnstraßenregelung gibt es nicht. Davon abgesehen gilt weiter auf dem gesamten Parkplatz Rechts vor Links.

Der Bus bekommt mehr Platz

Ein Hauptanliegen der VGM ist es, ihren Fahrern das Wenden zu erleichtern. Statt wie bisher mehrere Spuren zu kreuzen, fährt der Bus künftig eine Schleife über den Parkplatz. Dafür wird eine besonders breite Linkskurve, eine sogenannte Schleppkurve, markiert. Sie befindet sich hinter der neuen Haltestelle, genau an der Stelle, an der auch die bestehende Fahrgasse einen leichten Linksknick macht. Auf Höhe der Tankstelle soll sich der Bus dann wieder auf die Fahrgasse einfädeln. Laut Stadtsprecher Uwe Päsler steht auch dort eine veränderte Vorfahrtregelung zur Diskussion, „damit der Bus dort flüssig wieder wegkommt“.

Einige Parkplätze mussten weichen

Schon jetzt zeigen frische Markierungen die Spur an, auf der der Bus von der Haltestelle den Weg zurück Richtung Rostocker Straße antreten wird. Einige Stellplätze im südlichen Bereich mussten dafür weichen.

Die alte Haltestelle wird „recycelt“

Wenn das neue Bushäuschen steht, dann muss das alte noch zurückgebaut werden. Unter anderem werden dann die Absperrketten vor dem Haltebereich entfernt. Einige Teile kann die Verkehrsgesellschaft übrigens wiederverwenden, etwa den Papierkorb und die Stele, an der der Fahrplan befestigt ist.

Fahrgäste werden im Vorfeld informiert

Im Grunde kann die Umstellung des Fahrplans relativ kurzfristig passieren – sobald die neue Haltestelle auch seitens der VGM abgenommen ist. Möglicherweise gibt es dann auch noch einige Änderungswünsche. Damit die Fahrgäste schon etwas früher Bescheid wissen, will der Dienstleister aber im Vorfeld noch mit einem Aushang darauf aufmerksam machen, ab wann die alte Haltestelle nicht mehr bedient wird. Für gewöhnlich sei das etwa drei Tage vorher der Fall, teilt VGM-Mitarbeiter Olaf Knofe auf Anfrage mit.

