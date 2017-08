So läuft die Bergbausanierung in Lohsa Die Innenkippe ist erst in einigen Jahren dran. Der Lohsaer Strand soll nächstes Jahr rostfrei sein.

Der Silbersee ist ebenfalls Teil der Bergbausanierung in Lohsa und muss bergtechnisch gesichert werden. © Archivfoto Uwe Jordan

Lohsa. Es gebe weltweit keine Blaupause dafür, eine Industrie anzuhalten und dann sofort im Detail zu wissen, was zu tun ist – mit dieser Aussage bezog sich Gerd Richter, Projektmanager beim Bergbausanierer LMBV, auf Nachfragen aus dem Lohsaer Gemeinderat zu konkreten Zeitangaben bei der weiteren Sanierung im Gemeindeterritorium. Der für das Sanierungsmanagement Ostsachsen zuständige Abteilungsleiter informierte Gemeinderäte und Verwaltung über den Stand der Bergbausanierung in Lohsa. Neben bereits abgeschlossenen Arbeiten standen vor allem die zukünftigen Vorhaben im Mittelpunkt des Interesses. Im Folgenden einige Eckpunkte des Streifzugs durchs Gemeindegebiet:

Innenkippensanierung

Aktuell befinden sich in Lohsa drei Bereiche, wiederum unterteilt in Unterbereiche, die sich in erneuter geotechnischer Bewertung befinden und wo noch saniert werden muss: Knappensee, Mortkaer See, Silbersee, Ratzener Teiche und die Innenkippe Lohsa. „Das ist kein kurzfristiger, sondern ein mittel- bis langfristiger Prozess“, betonte Gerd Richter mit Verweis auf 20 000 Hektar zu sanierende Innenkippe in der Lausitz und den Mangel an entsprechenden Sachverständigen. Von 14 in der Lausitz tätigen derartigen Fachleuten seien allein zwei an den Knappensee gebunden. Planungen und Genehmigungen sollen im von 2018 bis 2022 laufenden Verwaltungsabkommen erledigt werden; das Gros der Sanierung werde nach 2025 bis in die 2030er-Jahre laufen. Wann genau die Innenkippe Lohsa dran ist und wann dort der Radweg von Lohsa nach Lippen gebaut werden kann, dazu konnte Gerd Richter auf Nachfrage aus dem Gemeinderat keine Auskunft geben. Auch am Mortkaer See wird sich vor 2025 nichts ändern.

Dreiweiberner See

Die Planung für die „Entrostung“ des Lohsaer Strandes am Dreiweiberner See liegt immer noch bei der Landesdirektion Sachsen zur Genehmigung. Die LMBV erwartet den Bescheid im September und geht von einem Beginn der Arbeiten Ende 2017 aus. „Wir setzen alles daran, dass der Strand zur Saison 2018 nutzbar ist“, so Gerd Richter. Wie berichtet, soll in einem Pilotprojekt mit drei Verfahren gegen das braune Wasser angegangen werden. Die Wirksamkeit aller drei Technologien wird überwacht. Nach erfolgreicher Sanierung wird der Strand mit Sand und Kies wiederhergestellt. Parallel zur Strandsanierung erfolgt ab Herbst eine Kliffsicherung im Bereich des Übergangs zum Speicher Lohsa II. Die Vorhaben sollen gleichzeitig laufen, da der Wasserstand im Speicher wegen der Arbeiten abgesenkt werden muss.

Litschen/Driewitz – Grenzteichgraben

Der nicht richtig funktionierende Ableitungsgraben über die Fischteiche soll auf 2,5 Kilometer Länge in Ordnung gebracht werden: Reinigung, Verrohrung, Freischnitt, Entschlammung, Profilierung. Gearbeitet wird im als gefährdet eingestuften Kippengebiet, sodass eine neue geotechnische Bewertung her muss. Dafür ist eine Baugrunduntersuchung nötig. Für eine entsprechende Genehmigung läuft die Abstimmung mit den Naturschutzbehörden.

Silbersee

Nachdem der sanierte Bahndamm an der Ostböschung 2016 an die Bahn übergeben wurde, wird derzeit geprüft, mit welchen Verfahren der Rest des Sees bergtechnisch gesichert werden kann und was davon erforderlich ist. Das Ergebnis wird im 2. Halbjahr 2017 erwartet, wonach es sofort eine Abstimmung mit der Lohsaer Verwaltung und den Nutzern geben soll. „Ist das der nächste See, der für zehn Jahre gesperrt wird?“, fragte Gemeinderat Tilo Babick (Freie Wähler Knappensee). Öffentlich sei das nicht mehr darstellbar. Gerd Richter äußerte Verständnis für Frust und Unmut der Leute und betonte, dass es nicht Aufgabe der LMBV sei, „die Handbremse anzuziehen“. Peter Spieß (Die Linke) bat, die Zeitschiene der Sanierung so zu setzen, dass der Friedersdorfer Strand in der Saison nutzbar ist. Tilo Babick äußerte die Bitte um Fingerspitzengefühl bei dem emotionalen Thema. „Da hängen wirtschaftliche Existenzen dran.“ Es sei schwierig, so Spieß sinngemäß, den älteren Seenutzern in die Augen zu schauen und zu sagen: Wartet noch zehn Jahre, dann ist alles schick.

Kleine Seenverbinder

Ob und wo kleine Wasserwanderwege für muskelbetriebene Boote zwischen Knappensee, Mortkaer See, Graureiher- und Silbersee möglich seien, wird gerade in einer Planungsstudie erarbeitet. Erste Ergebnisse sollen im Herbst vorliegen.

Knappensee

Bis Jahresende wird der Uferbereich bei Knappenrode verdichtet. Vorbereitende Arbeiten, wie Holzungen, für die nächsten Sanierungsphasen laufen. Noch 2017 sowie 2018 geht es weiter im Bereich Groß Särchen sowie Maukendorf.

zur Startseite