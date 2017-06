So läuft der Welpenliga-Weltrekordversuch

Wie entstand die Welpenliga, und warum heißt sie so? Dass aus einer kleinen Idee einmal etwas so Großes wird, das hätte sich Frank Konietzky nie und nimmer träumen lassen. Im Mai 2013 leitete er aushilfsweise als Schiedsrichter in Bayern Fußballspiele von Kitas. Die besondere Atmosphäre, der Spaß der Teilnehmer und der große Andrang der Fans begeisterten auch ihn. Je länger er darüber nachdachte, umso mehr nahm die Idee einer Welpenliga für Kitas in Weißwasser Gestalt an. Anfangs war die Resonanz eher verhalten. Doch davon ließ er sich nicht entmutigen und entwickelte ein Konzept. Dem ersten Turnier im November 2013 mit neun Teams folgte die erste Welpenliga mit zehn Teams. Im Mai 2017 ging die mittlerweile vierte Saison mit 13 Teams zu Ende. Der Name Welpenliga wurde seinerzeit übrigens aus den Kitas selbst vorgeschlagen und fortan so beibehalten.

Wer darf mitspielen, und was wurde aus den Team-Absagen? Für das Welpenturnier sind Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren zugelassen. Mit der Bedingung, dass sie eine Kita besuchen. Seit Mittwochmittag steht fest, dass es bei 40 Mannschaften bleibt. Die Zahl war zur Auslosung der Staffeln am 23. Mai schon einmal erreicht. Da hatte sich kurz vor Toreschluss die Kita Kleine Feuerwehr aus Weißkeißel als 40. Team angemeldet. Zwischenzeitlich sagten dann allerdings gleich drei polnische Mannschaften ab. Doch die Begeisterung der Organisatoren konnte das nicht bremsen. Sie gewannen noch rechtzeitig Ersatz: Die Kita Uhsmannsdorf reist nun mit zwei Mannschaften an, außerdem kommen Teams aus Burk und dem polnischen Leknica.

Was hat das alles mit dem Guinnessbuch der Rekorde zu tun? Die größte Veranstaltung ihrer Art in der Lausitz ist das Welpenturnier ohnehin. Doch dem wollen die Organisatoren um Frank Konietzky noch eins draufsetzen. Sie streben einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde an. Der Antrag ist gestellt. Mit 32 Kita-Mannschaften und etwa 600 Kindern war das Welpenturnier im vorigen Jahr so etwas wie eine Generalprobe. 2017 werden 40 Kita-Teams mit über 700 Kindern spielen. Somit steht dem Weltrekord nichts mehr im Wege. Um von Guinness Worlds Records einen Weltrekord beglaubigt zu bekommen, sind diverse Auflagen zu erfüllen. Ein Rechtsanwalt und ein Notar werden deshalb das Geschehen am Freitag beurkunden.

Um welche Preise geht es bei dem Wettbewerb? Auf den Gewinner wartet der Wanderpokal. Den mussten die „Spreespatzen“ aus Spremberg als Sieger 2016 schweren Herzens wieder abgeben. Die kleinen Kicker sind aber fest entschlossen, ihren Sieg zu verteidigen. Die Teams auf den Plätzen 1 bis 3 erhalten jeweils einen Glaspokal. Über dem Turnier steht der olympische Gedanke „Dabeisein ist alles“. Deshalb gibt es keinen Verlierer. Der Letzte in der Ergebnisliste ist der letzte Sieger. Er darf – wie 2016 die Kita „Kleine Strolche“ aus Rietschen – den „Pokal des Herzens“, gesponsert vom Fußballverband Oberlausitz, mit nach Hause nehmen. Zur Erinnerung bekommen die Teams Urkunden und jeder Teilnehmer eine Medaille.

Wie und woher reisen die Teams und ihre Fans an? Die Teams reisen aus Sachsen, Brandenburg, Polen und Tschechien an. Aus den Fehlern des vorigen Jahres haben die Organisatoren gelernt und in Weißwasser einen Shuttleverkehr für Besucher und Fans eingerichtet, beispielsweise zwischen Bahnhof und Turnerheim. Shuttleverkehr gibt es auch vom Parkplatz am Tierpark, da der Fußweg von dort 15 Minuten beträgt. Von den anderen beiden Parkplätzen ( blaue Schilder auf der Grafik) sind die Sportanlagen in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Zum Ausstieg für Teilnehmer und Begleitpersonal gibt es einen extra Platz (rote Nr. 1) . Parkplätze sind ausgeschildert, das Einweiserpersonal hilft. Auf der Muskauer Straße zwischen den Nummern 104 und 120 besteht beiderseits striktes Halteverbot. Besucher und Helfer aus Weißwasser werden gebeten, Bus oder Fahrrad zu nutzen.

Nach welchem System wird das Turnier gespielt? Gespielt werden 140 Spiele auf sechs Spielfeldern im Stadion und zwei auf dem Kunstrasenplatz, die jeweils 30 mal 17 Meter groß sind. Die Spielzeit beträgt sieben Minuten. Die Vorrunde ab 10 Uhr wird in acht Staffeln nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen. Über das Weiterkommen entscheiden die Punkte und das Torverhältnis. In der Hauptrunde ab 12.15 Uhr geht es im K.O.-Modus weiter bis ins Finale. Bei Unentschieden gibt es ein Fünf-Meter-Schießen. Jede Mannschaft kann mit beliebig vielen Mitspielern anreisen. Auf dem Spielfeld tritt sie mit einem Torwart und sieben Spielern an. „Fliegender Wechsel“ ist erlaubt. Die Veranstalter hoffen auf 1 000 Tore.

Wie werden Teilnehmer und Gäste versorgt? Für die Hauptakteure des Welpenturniers, also die auf den Spielbögen der einzelnen Teams namentlich aufgeführten Spieler, sowie die Betreuer aus den Kitas sind Getränke, Mittagessen, Eis und Obst kostenlos. Dafür werden durch die Gruppenleiter des VfB Weißwasser 1909 Wertmarken ausgegeben. Die Verpflegung erfolgt ab 11.40 Uhr beim Zelt an der Kunstrasen-Kleinfeldanlage in der für das jeweilige Team laut Zeitplan angesetzten Mittagspause. Die Zeiten sind unbedingt einzuhalten. Auch für alle anderen Fans, Eltern und Begleiter der Mannschaften und sonstige Besucher gibt es gegen ein Entgelt Essen und Getränke. Sie alle werden am Verkaufsstand des VfB versorgt.

Wer unterstützt das größte Kita-Turnier der Lausitz? Veranstalter des Turniers sind der VfB Weißwasser 1909, die Sportstadt Weißwasser mit OB Torsten Pötzsch als Schirmherr sowie der Fußballverband Oberlausitz. Darüber hinaus gibt es 128 Unterstützer. Also Firmen und Einrichtungen aus Weißwasser und Umgebung, die mit finanziellen Mitteln oder materiellen Leistungen zum Gelingen des Turniers beitragen. Unterstützung kommt ebenso aus privater Hand. Wie aus dem Org-Komitee zu vernehmen war, haben zum Beispiel zwei Senioren 100 Euro gegeben, weil sie das Anliegen so toll finden. In vielen Kitas trainierten örtliche Sportvereine seit Wochen mit den Kindern und bereiteten sie so auf das große Turnier vor.

Was wartet am Rand der Spielfelder auf die Kinder? Unter dem Motto „Bewegung ist Trumpf“ geht es vor allem auf den acht Spielfeldern heiß her. Aber wer dort gerade mal nicht am Zuge ist, muss sich dennoch nicht langweilen. Drum herum gibt es viel Platz zum Toben oder sich anderweitig zu betätigen. Die Kinder können das Flizzy-Sportabzeichen ablegen, dafür zum Beispiel Zielwerfen, Balancieren oder Rumpfbeugen. Die Streetsoccer-Anlage erwartet all jene, die in den Spielpausen ihres Teams nicht vom Ball lassen können. Beim Torwandschießen können auch Erwachsene ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Mehrere Hüpfburgen werden aufgebaut. Kinder können Quad fahren oder sich schminken lassen.