So läuft das mit der Liebe In einem Theaterstück für Jugendliche geht es um den ersten Sex. Das interessiert.

Pepe Penis und Regina Vagina geben den jung verliebten Lucy und Robert Tipps fürs erste Beisammensein. © Jens Hoyer

Döbeln. Wie schafft man es, pubertierende Siebt- bis Neuntklässler zwei Stunden aufmerksam und muckmäuschenstill auf ihre Stühle zu bannen? Mit dem richtigen Thema und den richtigen Leuten. Die Schauspielertruppe Theaterspiel war mit ihrem Stück „LiebeLove and the Sexperts“ im Gymnasium.

Am Vormittag gab es eine Vorstellung für die Schüler der Lernförderschule auf dem Schloßberg und der Oberschule Am Holländer, am Nachmittag waren die Gymnasiasten an der Reihe. Es ging um alles, was mit der ersten Liebe, dem ersten Sex und Verhütung zusammenhängt. Und zwar leicht verdaulich, unverkrampft, mit Witz und einem Augenzwinkern gespielt.

Die Geschichte: Lucy, die Bio mag, und Robin, der auf Fußball steht, sitzen plötzlich in der Schule zusammen. Immer in der Nähe: Die beiden Sexperten Bill und Rita, die die beiden zusammenbringen wollen und dabei nicht mit Ratschlägen geizen. Und die sich auch nicht scheuen, als Pepe Penis und Regina Vagina in einschlägigen Kostümen über die Bühne zu hüpfen.

„Die sahen lustig aus“, sagte einer der Schüler im anschließenden Nachgespräch. Ohne Scheu wurde übers Knutschen gesprochen und darüber, dass Pornos weder etwas mit Liebe noch mit der Realität zu tun haben. Und über Penisgrößen, dem größten Verunsicherungsfaktor für Jungs. „Die Frage kommt jedes Mal“, sagte Schauspieler Kevin Herbertz.

Susann Gasse, die Sozialpädagogin des Gymnasiums, und Kerstin Hoffmann vom Gesundheitsamt hatten das Jugendtheaterprojekt nach Döbeln geholt. Das Landratsamt hatte die Kosten übernommen und auch noch zwei Mitarbeiterinnen der Schwangerenberatung der Diakonie eingeladen. „Wir hatten die Theatergruppe schon in einigen Schulen im Landkreis. Das ist ein schönes Stück und erreicht die Schüler, weil die Schauspieler eine ganz andere Sprache verwenden als die Lehrer“, sagte Kerstin Hoffmann.

zur Startseite