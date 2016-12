So läuft das mit dem Enkeltrick Schüler des Lessing-Gymnasiums haben vor Senioren häufige Betrugsmaschen nachgespielt. Diese sind bittere Realität.

Über die Tricks der Betrüger wollen Achtklässler des Gymnasiums mit kleinen Theaterszenen aufklären. © André Braun

Wenn Schüler in der Weihnachtszeit Theater spielen, dann sind das meist Märchen. Was die Mädchen und Jungen der Klasse 8c aber auf die Bühne bringen, das ist die bittere Realität. Jedes Jahr werden Tausende älterer Menschen von Betrügern um ihre Ersparnisse gebracht. Die Gymnasiasten haben die häufigsten Tricks zu kleinen Rollenspielen zusammengefasst.

Etwa der: Eine alte Dame bekommt einen Anruf. Die Anruferin fragt: Rate mal, wer am Telefon ist? Nennt die ältere Dame einen Namen, ist sie im Netz der Betrüger gefangen. Bei der Polizei heißt diese Betrugsmasche der „Enkeltrick“. In diesem Falle tischt die falsche Nichte Lena eine Lügengeschichte auf: Sie hatte einen Verkehrsunfall und braucht dringend Geld. „Tantchen“ überweist – meist ist es ein Konto im Ausland. Das Geld ist weg. Auch beliebt: Der „Enkel“ oder eben „Lenchen“ hat keine Zeit und schickt einen Bekannten vorbei, um das Geld abzuholen. Im Stück geht die Sache gut aus, die Polizei kann die Betrügerbande festnehmen. In der Praxis ist das meist nicht der Fall.

Die Anregung für das ungewöhnliche Projekt hatte Döbelns Polizeichef Andreé Wagner gegeben „Im Frühjahr hatte er angefragt, ob wir da nicht mal was machen können“, sagte Schulleiter Michael Höhme. „Die 8c war gleich begeistert“. Mit Lehrer Tommy Greim machten sich die Schüler im Deutschunterricht daran, die Stücke zu schreiben und einzustudieren. Das war eine sehr abwechslungsreiche Variante, den Lernstoff „sich und andere informieren“ in der Praxis umzusetzen. „Wir haben vier oder fünf Wochen im Unterricht daran gearbeitet“, sagte Greim. Das Ergebnis wurde jetzt in der Aula vor einem Publikum aus älteren Leuten aufgeführt.

Unter den Gästen waren echte Polizisten. Andreé Wagner hatte seinen Stellvertreter Kay Kießlings und die Polizeihauptmeisterinnen Silvana Konitzek und Jana Pfau mitgebracht. Die beiden Polizistinnen hatten die Schüler mit echten Fällen beraten. „Es gibt fast wöchentlich Anzeigen“, sagte der Revierleiter. Gerade erst gab es Fälle in Roßwein und Technitz, wo Senioren hohe Gewinne angekündigt wurden, wenn sie erst mal eine „Bearbeitungsgebühr“ überweisen. Der drastischste Fall: Eine 92 Jahre alte Frau war mit Betrügereien um über 100 000 Euro gebracht worden.

Eine weitere Betrugsmasche hatten die Schüler zu einer Szene verarbeitet. Jemand gibt sich als Polizist aus und „warnt“ das Opfer, Diebe wollten ihn um sein Geld bringen. Um ihnen habhaft zu werden, wäre es nötig, gleich mal ein paar Tausend Euro zu überweisen. In der Praxis würde ein Polizist niemals so vorgehen.

Auch Kaffeefahrten enden für Senioren manchmal im finanziellen Fiasko. Die altbekannten Wärmedecken finden noch immer zu horrenden Preisen ihre Abnehmer. „Oft sind es auch Nahrungsergänzungsmittel“, sagte eine der Beamtinnen.

zur Startseite