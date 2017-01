„So lässt sich die tiefe Spaltung der Bürgerschaft nicht beheben“ Der Meißner Alexander Theile kritisiert die Sprachlosigkeit in der Stadt.

Hat hier jemand etwas zu sagen? Oft genug bleiben die Mikrofone im Stadtrat stumm. Besonders dann, wenn es um Fragen von Bürgern geht.Foto: Claudia Hübschmann © hübschmann hübschmann

Er hat sich für Meißen entschieden. Der Jurist Alexander Theile ist mit seiner Familie in die Stadt gezogen, weil er sie anziehend findet. Sorgen bereitet ihm allerdings die Tendenz, Probleme unter den Teppich zu kehren.

Herr Theile, was kritisieren Sie an der Informationspolitik von Stadtrat und Verwaltung?In mehreren Stadtratssitzungen habe ich versucht, konkrete Antworten darauf zu erhalten, wie Meißen zum Beispiel künftig vermeiden will, erneut wegen ausländerfeindlichen Umtrieben in die Negativ-Schlagzeilen zu geraten. Als Antwort wurde ich auf eine pauschale Erklärung der Stadträte aus der Vergangenheit durch die Stadtverwaltung verwiesen. Es gab keine klaren persönlichen Aussagen. Das halte ich einfach für zu wenig. So lässt sich das Problem der offensichtlich tiefen Spaltung in der Meißner Bürgerschaft in der Sache nicht beheben. Aufgrund der Antworten des Stadtrates und der Stadtverwaltung habe ich mich als Fragesteller nicht ernst genommen gefühlt. Dies ist kein gutes Zeichen, insbesondere für diejenigen, die einen offenen Diskurs in der Sache anstreben.

Was passierte nach den Sitzungen?

Beachtenswert ist, dass im Anschluss an meine Fragen dann doch noch mehrere Stadtratsfraktionen auf mich zukamen. Sie distanzierten sich insbesondere von Äußerungen von CDU-Stadtrat Jörg Schlechte. Das ist meiner Einschätzung nach ein richtiges und wichtiges Zeichen, welches ich auch von der Stadtverwaltung und vor allem dem Oberbürgermeister in einer öffentlichen Sitzung erwartet hatte. Es zeigt aber auch, dass mehrere Stadtratsfraktionen zu diesem Thema Erörterungsbedarf sehen. Nun liegt es am Stadtrat und der Verwaltung, hierzu eine öffentliche Aussprache im Stadtrat zeitnah auf die Tagesordnung zu bringen.

Wie sehen Sie den Ansatz, mithilfe öffentlicher Gesprächsforen in der Stadt einen Dialog über die existierenden Probleme in Gang zu setzen?

Das wäre ein möglicher und praktikabler Weg. Meines Wissens nach hat es solche Foren ja bereits gegeben. Nur ist diese Form nicht stetig genutzt und weiterentwickelt worden. Offenbar glauben die Verantwortlichen, das ausländerfeindliche Gedankengut hätte sich mit Abebben der Proteste verflüchtigt. Das ist nach meinen Beobachtungen aber nicht der Fall. Es existiert weiter unter der scheinbar ruhigen Oberfläche, wird gepflegt und kann sich jederzeit wieder äußern.

Wäre das nicht ein Thema für die Stadträte?

Natürlich. Das wäre es. Ich habe allerdings den Eindruck, dass der Stadtrat sich in Meißen nur für Straßenbau, Kindergartenplätze und Tourismus – also Sachthemen – zuständig fühlt. Er sollte sich ebenso mehr mit Demokratie und zentralen Fragen in der Bürgerschaft auseinandersetzten. Dazu gehört aber auch, dass er vor ganz zentralen Fragen, die die Bürgschaft aktuell bewegt, nicht die Augen verschließt, sondern aktiv den Diskurs fördert. Der Umgang der Stadt mit ausländerfeindlichen Strömungen in der Stadt ist für viele Menschen, mit denen ich spreche, mittlerweile ein ganz wichtiges Kriterium, von dem sie auch abhängig machen, ob sie in dieser Stadt leben wollen oder nicht.

Es heißt, Sie hätten sich nach harscher Kritik am Krematoriums-Post von CDU-Stadtrat Jörg Schlechte mit diesem ausgesöhnt?

Es ist ja nicht so, dass ich mit Jörg Schlechte als Mensch ein Problem hätte. Darum geht es nicht. Ich erwarte von ihm jedoch, dass er sich dafür entschuldigt, einem suizidgefährdeten und verwirrten Flüchtling das Meißner Krematorium empfohlen zu haben. Das lässt sich nicht damit aus der Welt schaffen, diese Aussage einfach zu einem Missverständnis zu erklären. Dafür ist sie zu ernst und menschenverachtend. Da braucht es schon ein paar mehr Sätze, um den Schaden für die Stadt durch einen solchen „Aussetzer“ zu begrenzen. Dies habe ich ihm aber auch schon persönlich so gesagt.

Was wünschen Sie sich für Meißen?

Ich hoffe in Zukunft auf einen offenen und ehrlichen Diskurs zum Thema, bei dem sowohl die Stadträte als auch die Verwaltung nicht nur eine passive, sondern eine proaktive Rolle einnehmen.

Das Gespräch führte Peter Anderson.

zur Startseite