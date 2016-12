So kommt Leben in alte Bauerngüter Jahrzehntelang sind das „Schweinegut“ und das Rittergut in Ebersbach verfallen. Jetzt gibt es dafür endlich Ideen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Rittergut Ebersbach steht auf der Kante des Muldentals. Eine Scheune wurde vor zwei Jahren abgerissen, auch die anderen Gebäude sind in keinem guten Zustand. Trotzdem kann man daraus noch etwas machen, glaubt der Architekt Peter Müller. © Dietmar Thomas Das Rittergut Ebersbach steht auf der Kante des Muldentals. Eine Scheune wurde vor zwei Jahren abgerissen, auch die anderen Gebäude sind in keinem guten Zustand. Trotzdem kann man daraus noch etwas machen, glaubt der Architekt Peter Müller.

Der Umbau des Gutshauses Am Rosenbeet, besser bekannt als „Schweinegut“, hat vor einigen Wochen begonnen. Derzeit erfolgen Abrissarbeiten im Inneren.

Am Rosenbeet in Ebersbach versteckt sich ein altes Gutshaus. Das Schweinegut nennen es die Einheimischen immer noch, weil an den ehemaligen Vierseithof früher mal eine Schweineanlage existierte. Davon ist heute nichts mehr zu sehen und von dem Vierseithof ist auch nur noch das Wohnhaus übrig. Die Eigentümerin lässt ihn jetzt aus dem Dornröschenschlaf holen. Seit ein paar Wochen sind in dem etwa 130 Jahren altem Gebäude die Handwerker zugange. „Wir haben mit dem Abriss begonnen. Was aus dem Haus rausmuss, das kommt jetzt raus“, sagte der Dresdner Architekt Peter Müller, der den Umbau des Hauses geplant hat. Früher sei der Grundriss schon einmal verändert worden und jetzt wird wieder alles anders. In dem Haus sollen acht Wohnungen von 50 bis 100 Quadratmeter Größe und mit gehobenen Standard eingebaut werden. In einem Jahr werden wohl die ersten Mieter im Haus wohnen.

Das Gebäude stand mehr als 20 Jahre unbewohnt. Im Untergeschoss wurde einstmals ein Teil als Stall, ein anderer als Futterküche genutzt. Oben wurde gewohnt. Der Zustand sei noch nicht so schlecht. „Die Schäden am Dachstuhl halten sich in Grenzen“, sagte Müller.

Unterm Dach wird es nach dem Umbau besonders exklusiv. Dort entstehen Maisonettwohnungen mit Galerie, die jeweils über eine Dachterrasse verfügen, erzählt der Architekt. Auch die anderen Wohnungen erhalten Balkone und Terrassen. Der Garten wird entwildert. „Ein paar Bäume bleiben stehen“, sagte Müller. Jede Wohnung soll ein Stück Garten zugeteilt bekommen.

Die Fassade des Hauses sei in ihrer Form einmalig in Ebersbach, sagte Müller. Sie wird wieder hergerichtet. Erhalten bleiben ein paar alte Decken und die Fliesen im Flur des Erdgeschoss. Eine alte Wohnungseingangstür im ersten Obergeschoss soll auch aufgearbeitet und wiederverwendet werden.

Ein bisschen ist der Umbau des Gutes auch eine Generalprobe für ein weitaus bedeutenderes Vorhaben, das allerdings noch in den Kinderschuhen steckt. Peter Müller entwickelt auch Ideen für das Rittergut, das nur ein paar Hundert Meter Luftlinie entfernt immer mehr verfällt. Eine der alten Scheunen hatte die Eigentümerin schon abreißen lassen, weil sie auf die Straße zu stürzen drohte. Lange war nicht klar, was aus dem Rittergut werden könnte. Aber jetzt gibt es dazu Vorstellungen. Müller hält das verfallen Gut nicht für einen hoffnungslosen Fall. „In seiner Struktur bekommt man das wieder hin. Das habe ich schon öfter gemacht“, erzählte der Architekt. So habe er für ein Gut in Pinkowitz bei Meißen ein Konzept umgesetzt. Dort leben jetzt 15 Familien und mehrere Generationen in den umgebauten Gutsgebäuden und Scheunen.

Im Herrenhaus im Ebersbach könnten Mietwohnungen entstehen und die Nebengebäuden für Wohneigentum genutzt werden. „Es müssten sich etwa 20 Leute finden, die sich günstig Wohneigentum schaffen und dort wohnen wollen. So ein Umbau kostet auch nicht mehr als ein Neubau“, sagte der Architekt. Die neuen Eigentümer sollten von Anfang an in die Planungen eingebunden sein. „Das kann etwas sehr Reizvolles werden.“

Für das Rittergut ist es mittlerweile fünf vor zwölf. Das Herrenhaus, noch keine 100 Jahre alt, ist in einem relativ guten Zustand, aber das Torhaus, ein 200 Jahre alter Fachwerkbau, ist aber sehr verfallen. Aber auch da hat der Architekt Hoffnung. „Teile aus Holz lassen sich erneuern“, sagt er. Ebersbachs Ortsvorsteher Jürgen Müller begrüßt, dass es endlich Pläne für die Güter gibt. Die Kommune will die Vorhaben unterstützen. Im kommenden Jahr sei die Erneuerung der Straße zum Rittergut geplant, sagte Müller.

Pläne für einen Umbau hatte schon Theo Steinle, der erste Besitzer des Gutes nach der Wende. Mitte der 90er Jahre brach aber die Nachfrage nach Wohnungen ein und das Rittergut begann zu verfallen. Mittlerweile ist das Rittergut wie auch das „Schweinegut“ im Besitz der minderjährigen Enkelin des Senior. Das Vermögen wird von ihrer Mutter verwaltet.

zur Startseite