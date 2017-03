So kommt der Körper wieder in Schwung Die Orthopädische Klinik in Rothenburg erweitert ihr Angebot. Die Heilpraktik Osteopathie kommt jetzt dazu.

Physiotherapeut Klaus Wenzel lässt mit seinen Händen den Körper des Patienten wieder funktionieren. Diese als Osteopathie genannte Behandlungsmethode wird neu angeboten im Orthopädischen Zentrum Rothenburg. Foto: MUH

Das Orthopädische Zentrum in Rothenburg bietet neben den klassischen Angeboten der modernen Physiotherapie wie verschiedene Massagen, manuelle Therapien oder Krankengymnastik auch Spezialtherapien an. Wie die Einrichtung informiert, hat sich inzwischen die Osteopathie als spezielle Heilpraktik etabliert. Klaus Wenzel, Leiter der Physiotherapie im Martin-Ulbrich-Haus, hat sich dafür qualifiziert und will seine Ausbildung zur osteopathischen Behandlung im Juni 2018 abschließen. „Eine Behandlung von Patienten ist mir aber bereits jetzt schon möglich, denn eine Genehmigung zum Ausüben der Therapie habe ich“, ergänzt der Heilpraktiker.

Die Osteopathie ist eine Heilkunde, bei der der Osteopath den Menschen mit seinen Händen untersucht und behandelt, definiert der Bundesverband der Osteopathen in Deutschland (VOD) den Begriff. Das heißt, ausgehend von der Annahme, dass der Körper selbst in der Lage ist, sich zu regulieren und zu heilen, untersucht der Osteopath das Gewebe des ganzen Körpers, um Bewegungseinschränkungen aufzuspüren und zu behandeln, so der VOD.

Klaus Wenzel ergänzt dazu: „In der Osteopathie geht es darum, körpereigene Prozesse vorsichtig zu reaktivieren. Es geht nicht nur um Manipulation, sondern der Körper soll Hilfe zur Selbsthilfe erhalten. Und da ist der Patient gefragt, inwieweit er seine Lebensumstände meinen Empfehlungen anpassen kann und möchte.“ Auf die Dauer der Behandlung angesprochen, sagt der 47-Jährige, dass das von Patient zu Patient unterschiedlich ist. „Der eine braucht drei Sitzungen, der nächste sechs. Ganz entscheidend ist allerdings, dass dem Patienten nach der Erstbehandlung in aller Regel zwei Wochen Zeit gegeben wird, damit sein Körper sich mit den ersten Impulsen und Anwendungen anfreunden kann.“

Für den Leiter der Physiotherapie, der seit über 30 Jahren im Beruf des Physiotherapeuten seine Erfahrungen gesammelt hat, ist die Osteopathie eine gute Ergänzung in der Gesundheitsversorgung. „Mich fasziniert der Aspekt, einen ganzheitlichen Ansatz am und mit dem Patienten zu verfolgen und dabei einen größeren zeitlichen Rahmen zur Verfügung zu haben“, sagt der in Hähnichen wohnende Familienvater.

Einige gesetzliche Kassen erstatten bereits ganz oder anteilig die Kosten einer osteopathischen Behandlung in Rothenburg.

www.klinik-rothenburg.de

zur Startseite