So kommen wieder Forellen in den Mortelbach Der Bachlauf soll verbreitert, das Gewässer damit attraktiver und erlebbarer gemacht werden. Doch es gibt Hindernisse.

Der Abschnitt des Mortelbachs unweit der Firma Hermani Elektroanlagen an der Mittleren Dorfstraße in Grünlichtenberg sieht derzeit wenig einladend aus. Er soll verbreitert, das Ufer mit speziellen Steinen befestigt und somit optisch aufgewertet werden. Foto: Braun © André Braun

Zu eng, zu bewachsen, zu dicht bebaut, zu wenig Leben – der Gesamtzustand des Mortelbachs ist schlecht. Das sagte Alexander Menzer vom Landratsamt Mittelsachsen am Mittwochabend in Grünlichtenberg. Zudem laufen bei starken Niederschlägen immer wieder die Keller der Anlieger voll. Bei einer Veranstaltung wurde ein erster Plan vorgestellt, der sowohl den Hochwasserschutz als auch die Renaturierung und Gewässerentwicklung berücksichtigt. Erstellt hat diesen die Stowasserplan GmbH aus Radebeul.

Um einzuschätzen, an welchen Stellen die Risiken für eine Überschwemmung am größten sind, seien sie den Bachverlauf gemeinsam mit dem Grünlichentberger Ortsvorsteher und der Feuerwehr abgegangen, sagte Landschaftsarchitektin Jana Salim. Weiterhin hätten sie zum einen historische Karten sowie Bilder ausgewertet, die bei den Hochwassern 2002 und 2013 entstanden waren, und zum anderen die physikalischen und geologischen Daten wie Fließgeschwindigkeit und Gewässerprofil erfasst. Diese Stellen hätten höchste Priorität, wenn es an die Neugestaltung des Mortelbachs geht.

Verrohrung ist nicht gut

Die ist das oberste Ziel. In einigen Abschnitten fließe der Bach durch den Wald. Das sei das Beste, was passieren kann. Denn dort kann sich das Wasser im Falle einer Überflutung ausbreiten, ohne Schaden anzurichten. Zudem sei der Aufwand für die Pflege relativ gering, das Erholungspotenzial für die Bürger sei buchstäblich von Natur aus gegeben. „Im weiteren Verlauf ist der Mortelbach über das Feld in Richtung Ortschaft verrohrt. Dort ist der Abfluss des Wassers nur schwer regulierbar“, so Jana Salim. Je gerader der Bach ist, umso schneller fließt das Wasser. „Eine abwechslungsreiche Linienführung ist besser“, ergänzte sie.

Dafür haben die Planer konkrete Vorschläge, die nicht nur dem Gewässer selbst, sondern auch den Anwohnern und dem Ortsbild etwas nützen. Bereits mit sogenannten Trittsteinen und einer Verbreiterung des Ufers könne viel bewirkt werden. Konkret benannte Andreas Stowasser, Geschäftsführer des gleichnamigen Planungsbüros, den Abschnitt unweit der Firma Hermani Elektroanlagen an der Mittleren Dorfstraße. An dieser Stelle könnten zudem Laubbäume gepflanzt werden. „Sie bieten Schatten sowohl für die Menschen als auch den Bach“, sagte er. Dadurch erhitzt sich das Wasser nicht so sehr und bietet einen besseren Lebensraum für Mikroorganismen, Pflanzen und Fische. Einige Grünlichtenberger, die bei der Veranstaltung anwesend waren, erinnerten sich daran, dass früher Forellen im Mortelbach schwammen. Sie haben nun die Hoffnung, dass dies wieder so werden könnte.

Derzeit seien die ökologischen Bedingungen für die Flussbewohner schlecht, urteilte Alexander Menzer vom Landratsamt. „Die Gewässerflora ist unbefriedigend“, ergänzte er. Dennoch sieht er viel Potenzial – nicht zuletzt auf der Grundlage des Plans, der bis Ende Oktober fertig sein soll. „Damit wird die Leistungsfähigkeit des Gewässers wiederhergestellt“, sagt er. Das betreffe unter anderem den Wasserabfluss, den Wasserrückhalt sowie die Wasserqualität. Es müssen Barrieren im Fluss beseitigt oder umgebaut werden. Das betreffe Stauanlagen ebenso wie Wabenplatten, die an einigen Stellen als Uferbefestigung dienen.

Kommune kann Geld sparen

Dabei sieht sich auch die Gemeinde Kriebstein in der Pflicht. „Wir müssen schauen, an welchen Stellen wir beispielsweise Verrohrungen entfernen und Überschwemmungsflächen schaffen können“, sagte Bürgermeisterin Maria Euchler (FWK). Zudem ist sie angetan von der Idee der Trittstein-Lösung. Sie könnte sich diese auch durchaus für den Bereich unterhalb des Spielplatzes vorstellen. Wenn Stufen oder Natursteine zum Wasser führen, sei dies nicht nur praktisch sondern auch landschaftlich reizvoll. „Es handelt sich um gemeindeeigenes Land, sodass dies von diesem Standpunkt her kein Problem sein würde“, erklärte sie.

Für die Gemeinde Kriebstein entstehen für die Planungen seitens der Firma Stowasser keine Kosten. Sie werden über das Projekt „Inströmung“ des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und der TU Dresden finanziert.

Für die Umsetzung der Vorschläge würden allerdings Kosten entstehen. „Wie hoch sie sind, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die Maßnahmen werden Schritt für Schritt umgesetzt. Und es gibt eine Förderquote von 90 Prozent“, sagte Maria Euchler. Dafür könne Kriebstein an anderer Stelle Geld einsparen, weil sich der Aufwand für die Gewässerpflege, wie beispielsweise die Grasmahd, reduziert.

