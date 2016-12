Gut zu wissen So könnte sich die Innenstadt entwickeln Der Innenstadtbereich soll zum Sanierungsgebiet werden. Das ist notwendig, um Fördergeld zu bekommen.

Die Innenstadt von Hartha soll schöner werden. Oft fehlt für die Umsetzung von Ideen das Geld. Doch wenn die Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes genehmigt und ein neues Sanierungsgebiet ausgewiesen wird, können Vorhaben mit Fördergeld realisiert werden. © Dietmar Thomas

Hartha. rung geht es im neuen Entwurf des Integrierten Stadtent-

wicklungskonzeptes (Insek). Das wird zurzeit aktualisiert, und ist die Voraussetzung, um künftig ein neues Stadtsanierungsgebiet auszuweisen und dafür Fördergeld zu bekommen. Davon können sowohl die Kommune, als auch private Grundstücksbesitzer profitieren. Doch bis es so weit ist, sind noch einige bürokratische Hürden zu nehmen.

Die Renner Projektmanagement GmbH & Co.KG aus Delitzsch hat jetzt den Mitgliedern des Technischen Ausschusses ein Konzept vorgestellt, das bei den Ausschussmitgliedern Zuspruch fand. Nun müssen noch die Stadträte die Gebietsabgrenzung beschließen. Bisher sollten das sogenannte Quartier, das von der Gerhart-Hauptmann-Straße, Pestalozzistraße, Karl-Marx-Straße und der Dresdener Straße eingegrenzt wird, zum Förderbereich gehören (DA berichtete). Dazu kommen je nach Bedarf die gegenüberliegenden Straßenseiten. Zu diesem Bereich zählen die Pestalozzi-Schule und das Reinhardtstal.

Jetzt wurde das Gebiet um einen Teil der Heinrich-Heine-Straße und die Leisniger Straße erweitert. So soll unter anderem die Möglichkeit bestehen, das historische Stadtgut zu sanieren. Das Ingenieurbüro schlägt vor, das Stadtgut für Mehrgenerationswohnen umzubauen. „Dabei handelt es sich um Vorschläge, die jederzeit noch geändert werden können“, sagte Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Wichtig sei, dass mit der Fortschreibung des Konzeptes der Kommune und Privateigentümern die Möglichkeit eingeräumt werde, ihr Lebensumfeld mithilfe von Fördergeld zu verbessern beziehungsweise Abrissvorhaben umzusetzen.

Neben dem Stadtgut gehört vonseiten der Kommune auch das Reinhardtstal dazu. Für die Parkanlage gibt es schon länger die Absicht, Veränderungen vorzunehmen. Für viele Harthaer birgt der Stadtpark am Reinhardtstal Erinnerungen an die Kindheit. Viele Generationen haben dort gespielt, sind spazieren gegangen oder haben sich einfach nur auf einer der Bänke ausgeruht. Am Eingang des Parks weist ein Schild auf die Rekonstruktion im Jahr 1991 hin.

Doch seitdem sind 25 Jahre vergangen, und so richtig ansehnlich ist der Park nicht mehr. Deshalb hatte Uwe Martin, Inhaber der gleinamigen Metallbaufirma, anlässlich der Jubiläumsfeier des Unternehmens Geld für die Sanierung des Parkes gesammelt. „Bisher ist noch nichts passiert, weil es eine Gesamtgestaltung des Parkes geben soll. Einen Plan gibt es bereits“, so der Bürgermeister.

Laut dem Entwicklungskonzept könnte auch der Kreuzungsbereich Dresdener Straße/Goethestraße neu gestaltet werden. Grundsätzlich geht es auch um die Entflechtung der sogenannten Quartiere. Dabei handelt es sich um die Stadthäuser mit Seitengebäuden und Hinterhöfen. „Es gibt auch eine Idee, wie das Areal der alten Bäckerei an der Goethestraße gestaltet werden könnte. Doch um die Pläne umzusetzen, muss die Stadt Eigentümer des Grundstücks ein“, so der Bürgermeister.

„Ziel ist es, dass die Kommune im Februar kommenden Jahres Anträge an die entsprechenden Fördermittelstellen abgeben kann“, sagte Bauamtsleiter Ronald Fischer. Renner Projektmanagement wird den Bestand aufnehmen. Das heißt, es wird die demografische Entwicklung betrachtet, der Leerstand aufgenommen, welche Gewerbe sich angesiedelt haben und vieles mehr. Dann wird überlegt, welche Fördermöglichkeiten es gibt und wie der Bereich gestaltet werden kann.

Zum letzten Mal wurde das Stadtentwicklungskonzept im Jahr 2011 überarbeitet. Das Insek beinhaltet unter anderem Statistiken, aus denen zum Beispiel die Bevölkerungsentwicklung, der zu erwartende Wohnungsleerstand oder der Gewerbebestand hervorgehen.

„Das Insek ist die Rahmenplanung. Aufgezeigt wird, was in der Stadt entstehen kann“, so Ronald Fischer. Auf dieser Basis werden Stadtteilkonzepte erarbeitet. Das ist wiederum die Voraussetzung, um künftig Fördergeld beantragen zu können. Zur Sitzung im Dezember soll das bisherige Sanierungsgebiet aufgehoben werden. Dabei handelt es sich um eine Formsache. „Der Eintrag in den Grundbüchern wird gelöscht“, so der Bürgermeister. Was bleibt, sind die Festlegungen zur Gestaltungssatzung.

