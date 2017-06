So klingt Lärmschutz Zur Konferenz für eine leise Bahn am 10. Juni in Coswig erwarten die Veranstalter etwa 300 Besucher.

Marco Kunze vom Vorstand der Bürgerinitiative Bahnemission Elbtal e.V. © Sz-Archiv/Arvid Müller

Schon das ist eine Besonderheit. Zur Lärmschutz-Konferenz am Sonnabend können die Besucher erleben, wie sich einzelne Lärmschutzmaßnahmen auswirken, was bei ihrem Einsatz zu hören ist. Denn die Deutsche Bahn AG bringt die entsprechende Technik mit.

„Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, bei der Veranstaltung Lärmschutz erlebbar zu machen“, sagt Marco Kunze vom Vorstand der Bürgerinitiative Bahnemission-Elbtal e. V. Da die Bahn dies eher selten in Sachsen ermögliche, ist die Initiative sehr dankbar für die Unterstützung.

Und dafür, dass am Sonnabend in der Börse zahlreiche Experten zur Lärmreduzierung dabei sind. Wie Professor Eberhard Greiser. Der Epidemiologe untersucht Verbreitung und Verlauf von Krankheiten. Und hat Marco Kunze zufolge in seiner einzigartigen unabhängigen Studie nicht nur die gesundheitlichen Folgen des Lärms dargestellt, sondern auch die Kosten fürs Gesundheitssystem erarbeitet.

Von der österreichischen Firma Calma-tec hat sich Wolfgang Brunbauer angesagt. Er will den innovativen, kostengünstigen Lärmschutz des Unternehmens präsentieren. Klaus Gräfe, Lärmschutzbeauftragter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, sagt, was hinter der Flüsterbremse steckt.

Marco Kunze betont, dass es in ganz Deutschland bisher nur einem einzigen Verein gelungen ist, eine solche Veranstaltung zu organisieren. Die Initiatoren erwarten dazu mindestens 300 Besucher. Mit so vielen sei bisher noch bei keiner Veranstaltung zu dem Thema gerechnet worden.

Der BI-Vorstand macht noch auf eine weitere Besonderheit der Konferenz aufmerksam: Sie bringt Lärmverursacher, Aktive für eine leise Bahn und Lärmbetroffene gleichermaßen zusammen. (SZ/IL)

1. Sächsische Lärmschutz-Konferenz, 10. Juni, 10 Uhr, Börse Coswig. Teilnahme kostenfrei und ohne Anmeldung.

www.bi-elbtal.de

