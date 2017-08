So klingt die größte Party der Stadt Von modernem Pop bis zu Ostrock: Die Besucher des Stadtfestes haben wieder mal die Qual der Wahl.

Der Auftritt von Max Giesinger am Sonnabend auf dem Theaterplatz zählt zu den Höhepunkten des Stadtfestes. © dpa

Max Giesinger sagt, was viele sagen: Dresden sei eine der schönsten Städte Deutschlands. Wenn der junge Sänger am Wochenende nach Dresden kommt, habe er eine Tour durch die Innenstadt fest eingeplant. Zeit soll auch zum Entspannen an den Elbwiesen bleiben. Giesinger singt am Sonnabend um 21.15 Uhr vor der Semperoper. Der smarte Sänger und Songwriter wurde durch die TV-Casting-Show „The Voice of Germany“ bekannt. Mittlerweile ist er in den deutschen Charts mit Liedern wie „80 Millionen“ oder „Wenn sie tanzt“ vertreten und beinahe ganzjährig auf Tournee.

Doch das Dresdner Stadtfest hat wie in den Vorjahren musikalisch noch weit mehr zu bieten. Vor allem Freunde deutscher Kultbands kommen auf ihre Kosten. Während 2013 die Puhdys und 2015 Keimzeit auf dem Theaterplatz aufgetreten sind, spielen in diesem Jahr gleich zwei Gruppen, die als Publikumsmagneten gelten: Am Freitag um 21.30 Uhr kommen die Ostberliner Rocker von City auf die Bühne vor der Semperoper. Sie hatten sich in den 70er Jahren gegründet und sind damit noch ein wenig jünger als die Band Renft, die am Sonnabend um 19 Uhr den Theaterplatz füllen will. „Wer die Rose ehrt“ gehört zu den bekanntesten Liedern der Leipziger, die bereits in den 60er Jahren musikalisch aktiv waren und in der DDR sogar mit einem Auftrittsverbot belegt wurden.

Auch die Texte eines weiteren bekanten Künstlers können die Dresdner auf dem Theaterplatz mitsingen: Laith Al-Deen ist der Höhepunkt am Sonntag um 20.30 Uhr und damit vor dem großen Abschlussfeuerwerk, das wie gewohnt um 22 Uhr beginnt. Al-Deens Lieder drehen sich allesamt um Veränderungen im Leben und die Sinnsuche. Dabei ist der Künstler auch einen neuen Weg gegangen, als er vorab seine Fans nach erlebten Geschichten gefragt hatte, die in beinahe alle Lieder eingeflossen sind. Doch auch die Fans klassischer Musik kommen beim Stadtfest wieder auf ihre Kosten. Die Dresdner Philharmonie eröffnet am Freitag, ebenfalls auf dem Theaterplatz, Dresdens größte Feier. Unter Leitung von Gastdirigent Robert Trevino werden unter anderem Werke von Puccini, Verdi und Frank Liszt erklingen.

Eine ganz andere Musikrichtung bedient DJ Eskai83. Im Jahr 2014 hat er in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku einen Wettbewerb gewonnen – und sich dort den Namen Bester DJ der Welt verdient. Seitdem legt er in den angesagtesten Klubs weltweit auf und kehrt doch immer wieder nach Dresden zurück. Ab 23 Uhr sorgt er am Sonnabend auf dem Theaterplatz für die Musik – und damit höchstwahrscheinlich für eine ausgelassen tanzende Menge vor der Semperoper. (SZ/jr)

