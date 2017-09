So klein kann Kirche sein Auf seiner Radtour staunt der Finne Samuli Partanen über das Modell der Pechemer Kirche.

5 000 Kilometer will der Finne Samuli Partanen mit dem Rad auf seiner Europatour abfahren. Das Modell der Pechemer Kirche ist dabei nur eine Zwischenstation. © Joachim Rehle

Das is ja ’n Ding: Samuli Partanen staunt nicht schlecht über das Modell der Pecherner Kirche auf der Kasemannel-Alm in Werdeck. Der junge Finne macht derzeit eine Tour auf dem Oder-Neiße-Radweg. Gestartet in Helsinki, führte ihn seine bisherige Strecke über Lettland und Polen. Deutschland streift er nur. Samuli will weiter nach Prag und von dort über Österreich und Spanien nach Portugal. Die etwa 5 000 Kilometer will er in vier Monaten schaffen. Ein verdächtig langer Urlaub? Oder Semesterferien? „Ich habe gerade meine Arbeit verloren“, so Samuli auf Russisch.

